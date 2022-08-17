Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского
В христианском мире ежегодно 18 августа принято отмечать празднество в честь Евсигния Антиохийского. Его жизненному примеру должны подражать истинные верующие. В этот день в народе придерживаются необычных традиций и наблюдают за изменениями в природе.
История жизни мученика Евсигния Антиохийского, память которого почитают 18 августа 2022 года
Мученик Евсигний явился на свет на Антиохийских землях в середине III столетия. Целых 60 лет ему довелось служить в войсках римских императоров, большинство из которых вели яростную борьбу с христианами. Святой Евсигний был собеседником святого Василиска. Позже он описал его мученический подвиг. Как гласит церковное предание, в то время, когда царствовал святой Константин Великий, Евстигнию явился на небе крест, сложенный со звезд. Это видение предвещало ему победу.
В старые годы святой Евсигний принял решение оставить военную службу и удалиться туда, где родился. На родине он молился, постился и посещал церковь Божию. Святому довелось дожить до тех дней, когда правление перешло в руки Юлиана Отступника. Император всячески стремился вернуть язычество. Кто-то из жителей Антиохии донес к правителю информацию о том, что Евсигний ведет жизнь праведного христианина.
Юлиан велел его судить. На что святой отреагировал без доли страха, а наоборот рассказал ему о чудном явлении креста на небе, обвинил правителя в том, что он отступил от Христа и навел пример для подражания – жизнь святого Константина Великого. Юлиан, невзирая на годы старца святого Евсигния, (в тот момент ему было 110 лет), выдал смертный приговор, который выполнили через отсечение головы.
Традиционные действия и погодные приметы во время церковного праздника 18 августа 2022 года
Христиане в День памяти святого мученика Евсигния (в народе Евстигнея) молятся за укрепление веры в Господа. Физический труд, в этот день, церковью разрешается. В былые времена крестьяне традиционно 18 августа пекли из первой намолотой ячменной муки хлеб. Поэтому празднество среди людей еще и обрело название Евстигней Житник. В этот день было принято есть хлеб с сырым луком, солью и запивать все квасом. Люди верили, что это поможет им быть здоровыми, а их лицо будет выглядеть свежо.
Во всех комнатах избы крестьяне развешивали связки лука, таким образом, они очищали воздух (лук до сих пор ценят за его антисептические ценности). В день Евстигнея люди внимательно следили за погодными условиями. Было принято предвещать «природное будущее». Они были уверены в том, что такими же, как и 18 августа, будут декабрьские дни.
Если пиявки всплывали на поверхность воды, а земляные червяки ползали по почве – ожидали дождя. Когда только лишь начинало заходить солнце, крестьяне шли в поле и орали изо всех сил, если эхо было слышно где-то вдалеке, дождя не будет, и наоборот.
Народные традиции и приметы являются кладезем мудрости предков. Можно не придерживаться и не верить в них, но интересоваться жизнью прошлого необходимо обязательно, для того чтобы не потерять нить, которая соединяет с будущим.