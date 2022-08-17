Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского

В христианском мире ежегодно 18 августа принято отмечать празднество в честь Евсигния Антиохийского. Его жизненному примеру должны подражать истинные верующие. В этот день в народе придерживаются необычных традиций и наблюдают за изменениями в природе.

История жизни мученика Евсигния Антиохийского, память которого почитают 18 августа 2022 года





Му­че­ник Ев­сиг­ний явился на свет на Ан­тио­хийских землях в се­ре­дине III столетия. Целых 60 лет ему довелось служить в вой­сках рим­ских императоров, большинство из которых вели яростную борьбу с христианами. Свя­той Ев­сиг­ний был со­бе­сед­ни­ком свя­то­го Ва­си­лис­ка. Позже он описал его му­че­ни­че­ский по­дви­г. Как гласит церковное предание, в то время, когда цар­ство­вал свя­то­й Кон­стан­ти­н Ве­ли­кий, Евстигнию яв­ился на небе крест, сложенный со звезд. Это видение пред­ве­щало ему по­бе­ду.

В ста­рые годы свя­той Ев­сиг­ний принял решение оста­вить во­ен­ную служ­бу и уда­литься туда, где родился. На родине он молился, постился и по­се­щал церковь Бо­жию. Святому довелось дожить до тех дней, когда правление перешло в руки Юли­а­на От­ступ­ни­ка. Император всячески стре­мил­ся вернуть язы­че­ство. Кто-то из жителей Антиохии донес к правителю информацию о том, что Евсигний ведет жизнь праведного христианина.

Юли­а­н велел его судить. На что святой отреагировал без доли страха, а наоборот рассказал ему о чудном явлении креста на небе, обвинил правителя в том, что он отступил от Христа и навел пример для подражания – жизнь свя­то­го Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го. Юлиан, невзирая на годы старца свя­то­го Евсиг­ния, (в тот момент ему было 110 лет), выдал смертный приговор, который выполнили через отсечение головы.

Традиционные действия и погодные приметы во время церковного праздника 18 августа 2022 года





Христиане в День памяти святого мученика Евсигния (в народе Евстигнея) молятся за укрепление веры в Господа. Физический труд, в этот день, церковью разрешается. В былые времена крестьяне традиционно 18 августа пекли из первой намолотой ячменной муки хлеб. Поэтому празднество среди людей еще и обрело название Евстигней Житник. В этот день было принято есть хлеб с сырым луком, солью и запивать все квасом. Люди верили, что это поможет им быть здоровыми, а их лицо будет выглядеть свежо.

Во всех комнатах избы крестьяне развешивали связки лука, таким образом, они очищали воздух (лук до сих пор ценят за его антисептические ценности). В день Евстигнея люди внимательно следили за погодными условиями. Было принято предвещать «природное будущее». Они были уверены в том, что такими же, как и 18 августа, будут декабрьские дни.

Если пиявки всплывали на поверхность воды, а земляные червяки ползали по почве – ожидали дождя. Когда только лишь начинало заходить солнце, крестьяне шли в поле и орали изо всех сил, если эхо было слышно где-то вдалеке, дождя не будет, и наоборот.

Народные традиции и приметы являются кладезем мудрости предков. Можно не придерживаться и не верить в них, но интересоваться жизнью прошлого необходимо обязательно, для того чтобы не потерять нить, которая соединяет с будущим.