Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского

Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского

Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского

В христианском мире ежегодно 18 августа принято отмечать празднество в честь Евсигния Антиохийского. Его жизненному примеру должны подражать истинные верующие. В этот день в народе придерживаются необычных традиций и наблюдают за изменениями в природе.

История жизни мученика Евсигния Антиохийского, память которого почитают 18 августа 2022 года


Му­че­ник Ев­сиг­ний явился на свет на Ан­тио­хийских землях в се­ре­дине III столетия. Целых 60 лет ему довелось служить в вой­сках рим­ских императоров, большинство из которых вели яростную борьбу с христианами. Свя­той Ев­сиг­ний был со­бе­сед­ни­ком свя­то­го Ва­си­лис­ка. Позже он описал его му­че­ни­че­ский по­дви­г. Как гласит церковное предание, в то время, когда цар­ство­вал свя­то­й Кон­стан­ти­н Ве­ли­кий, Евстигнию яв­ился на небе крест, сложенный со звезд. Это видение пред­ве­щало ему по­бе­ду.

В ста­рые годы свя­той Ев­сиг­ний принял решение оста­вить во­ен­ную служ­бу и уда­литься туда, где родился. На родине он молился, постился и по­се­щал церковь Бо­жию. Святому довелось дожить до тех дней, когда правление перешло в руки Юли­а­на От­ступ­ни­ка. Император всячески стре­мил­ся вернуть язы­че­ство. Кто-то из жителей Антиохии донес к правителю информацию о том, что Евсигний ведет жизнь праведного христианина.

Юли­а­н велел его судить. На что святой отреагировал без доли страха, а наоборот рассказал ему о чудном явлении креста на небе, обвинил правителя в том, что он отступил от Христа и навел пример для подражания – жизнь свя­то­го Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го. Юлиан, невзирая на годы старца свя­то­го Евсиг­ния, (в тот момент ему было 110 лет), выдал смертный приговор, который выполнили через отсечение головы.

Традиционные действия и погодные приметы во время церковного праздника 18 августа 2022 года

 


Христиане в День памяти святого мученика Евсигния (в народе Евстигнея) молятся за укрепление веры в Господа. Физический труд, в этот день, церковью разрешается. В былые времена крестьяне традиционно 18 августа пекли из первой намолотой ячменной муки хлеб. Поэтому празднество среди людей еще и обрело название Евстигней Житник. В этот день было принято есть хлеб с сырым луком, солью и запивать все квасом. Люди верили, что это поможет им быть здоровыми, а их лицо будет выглядеть свежо.

Во всех комнатах избы крестьяне развешивали связки лука, таким образом, они очищали воздух (лук до сих пор ценят за его антисептические ценности). В день Евстигнея люди внимательно следили за погодными условиями. Было принято предвещать «природное будущее». Они были уверены в том, что такими же, как и 18 августа, будут декабрьские дни.

Если пиявки всплывали на поверхность воды, а земляные червяки ползали по почве – ожидали дождя.  Когда только лишь начинало заходить солнце, крестьяне шли в поле и орали изо всех сил, если эхо было слышно где-то вдалеке, дождя не будет, и наоборот.

Народные традиции и приметы являются кладезем мудрости предков. Можно не придерживаться и не верить в них, но интересоваться жизнью прошлого необходимо обязательно, для того чтобы не потерять нить, которая соединяет с будущим.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского
Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь
Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную встречу с девушкой
Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную
Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после столкновения двух галактик
Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после
Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока — 2" из-за острой нехватки газа
Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока
Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань
Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного онлайн-магазина
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного
Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ
Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации
Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum на PoS
Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum
Зои Салдана показала, как снимался "Аватар"
Зои Салдана показала, как снимался "Аватар"
Головоломка LEGO Bricktales скоро выходит на приставках Xbox, новый трейлер
Головоломка LEGO Bricktales скоро выходит на приставках Xbox, новый
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса и Lada Vesta в Иркутске
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП с участием пассажирского

Топ на сегодня

Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
В частном доме села Нижнеилимского района нашли тела мужчины и женщины
В частном доме села Нижнеилимского района нашли тела мужчины и женщины
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса

Еще по теме

Православная церковь отмечает день святого мученика Иоанна Воина
Церковный праздник Анна Летняя отмечают 7 августа 2022 года ежегодно
Обретение мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа 2021 года
Николай Чудотворец 19 декабря 2017 года: что это за праздник, как его отмечают, приметы этого дня, церковные и народные традиции, история