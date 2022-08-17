Владимир Машков больше не хочет говорить о дочери, которая его послала
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Владимир Машков больше не хочет говорить о дочери, которая его послала

Владимир Машков больше не хочет говорить о дочери, которая его послала
Дочка актера Владимира Машкова, Мария послала папу. На прошлой неделе Мария Машкова, Мария, которая много лет живет в США, феерично высказалась в адрес отца. Актриса честно послала артиста в ж…, совершенно забыв про то, что именно он дал ей путевку в жизнь.
Все дни Машков хранил молчание, есмотря на то, что журналисты просили его прокомментировать ситуацию. На фестивале в Крыму по этому поводу он высказался кратко. «Мне не хотелось бы об этом говорить», — лишь сказал Машков.
# Шоу-бизнес Машкова Мария
По материалам: z-aya

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