Все снова обожают обувь на платформе. Вот 10 пар, которые можно носить прямо сейчас и осенью
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Все снова обожают обувь на платформе. Вот 10 пар, которые можно носить прямо сейчас и осенью

Все снова обожают обувь на платформе. Вот 10 пар, которые можно носить прямо сейчас и осенью

По туфлям в стиле кукол Bratz все сходили с ума зимой и весной — и летом эта мания не закончилась. Туфли, сандалии и босоножки на платформе или массивной подошве по-прежнему носят и звезды, и инфлюенсеры, так что оценить тренд совсем не поздно. В новой подборке редактор моды Надя Бесчетникова собрала актуальные модели на конец лета и начало осени.


Кейт Бекинсейл
Джоуи Кинг

1.Босоножки Paris Texas

Цена: 48 900 руб.

Идеальная пара для финальной летней вечеринки — босоножки на толстом каблуке, с платформой и шнуровкой на лодыжке. Осталось только найти к ним шелковое платье-комбинацию или блестящую мини-юбку в стиле нулевых.


Paris Texas

2.Кроссовки Premiata

Цена: 31 990 руб.

Если в повседневной жизни вы предпочитаете спортивную обувь, без паники — тренд не пройдет мимо вас. Кроссовки на платформе тоже существуют. Например, такую модель — из полиуретанового волокна с плетеной фактурой и натуральной кожи — можно найти у Premiata.


Premiata

3.Кожаные сандалии Vic Matie

Цена: 21 300 руб.

Сандалии остаются не только популярной, но трендовой обувью на лето. Преимущества очевидны: ногам в открытой обуви в жару гораздо комфортнее, а сочетать сандалии можно с чем угодно. Главное, найти универсальную модель — например, светло-розовые сандалии Vic Matie подойдут и к платью, и к джинсам, и к летнему льняному костюму.


Vic Matie

4.Босоножки Dries Van Noten

Цена: 59 290 руб.

Поклонницы авангардной моды не пройдут мимо этих туфель Dries Van Noten с раздвоенной платформой, напоминающей о традиционной японской обуви гэта, и шитьем бисером и блестящими пайетками.


Dries Van Noten

5.Сандалии Loewe

Цена: 81 100 руб.

Еще одна универсальная модель для жарких дней — эти босоножки Loewe. Модель на массивной ровной платформе с боковой пряжкой за счет плетения смотрится более закрытой и подходящей для формальных образов. С другой стороны, в этом плетении есть определенный намек на ретро, что оставляет простор для модных экспериментов — например, сочетать их можно с гольфами (по примеру Беллы Хадид) и шортами в спортивном стиле.


Loewe

6.Ботильоны Portal

Цена: 15 990 руб.

Как бы ни хотелось еще подольше носить босоножки и сандалии, а пора готовить и осенний гардероб. Лаконичные ботильоны уже не кажутся слишком скучными благодаря платформе и лакированному блеску — получается пригодная для жизни версия любимой обуви Леди Гаги. Также можно вспомнить и готические образы, с которыми экспериментировали в середине нулевых те, кто был не в восторге от гламура, зато таял от одного взгляда Вилли Вало.


Portal

7.Ботинки Marsell

Цена: 56 990 руб.

Мы так поддались гипнотическому влиянию барбикора, что уже забыли, что цвет 2022 года — оттенок фиолетового Very Peri и близкие к нему тона: от лавандового до сиреневого. Самое время вспомнить и купить на осень яркие ботинки.


Marsell

8.Босоножки "Эконика"

Цена: 6 990 руб.

Эти белые босоножки с широкими ремнями на платформе высотой 12 см могут стать находкой для невест, которые скептически смотрят на лодочки и подбирают обувь в соответствии с последними трендами.


"Эконика"

9.Ботинки Sintezia

Цена: 8 900 руб.

Российский бренд Sintezia льет бальзам на душу всем поклонникам массивной грубой обуви: даже туфли "Мэри Джейн" тут выглядят как "детеныши" армейских ботинок. Обувь на платформе тоже в наличии. В таких ботинках с контрастной подошвой можно лихо врываться в осень, не боясь первых луж.


Sintezia

10.Сандалии Jonak

Цена: 5 600 руб.

Если на конец августа у вас еще запланирован отпуск в теплых краях, присмотритесь к этим сандалиям в стиле римских гладиаторов. Такая модель подойдет для долгих экскурсий или прогулок по несложным туристическим тропам — благодаря тому, что нога удобно зафиксирована, а высота подошвы довольно умеренная. Кроме того, сандалии хорошо смотрятся с типичными нарядами туриста: шортами, рубашками и платьями в стиле сафари.


Jonak
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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