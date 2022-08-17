WhatsApp выпустил приложение для Windows
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WhatsApp выпустил приложение для Windows

WhatsApp выпустил приложение для WindowsУ мессенджера WhatsApp появилась самостоятельная версия приложения для Windows

Разработчики WhatsApp выпустили новую самостоятельную версию приложения мессенджера для Windows. О ее появлении сообщается на сайте сервиса.

Ранее пользователям ПК приходилось подключаться к WhatsApp с помощью браузерной версии или же скачивать десктопный вариант на веб-основе. Новая версия приложения обладает преимуществами перед ними. В частности, благодаря тому, что приложение оптимизировано под Windows, оно отличается повышенной надежностью и скоростью, заверили создатели мессенджера.

Кроме того, пользователи пообещали и новые возможности. Ранее юзерам нужно было удостовериться, что его смартфон, синхронизированный с десктопной или браузерной версией, подключен к интернету, чтобы воспользоваться WhatsApp на компьютере. Теперь же пользователь сможет получать уведомления и сообщения даже в том случае, если телефон выключен.

В компании уточнили, что приложение WhatsApp для Mac пока находится в разработке. Однако юзеры уже могут использовать его бета-версию, веб-версию в браузере или же старую версию приложения.

Ранее пользователям WhatsApp также рассказали о трех новых функциях в мессенджере. Отмечалось, что одно из новшеств позволит скрывать от отдельных лиц из списка контактов свое пребывание онлайн.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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