WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники

Входящая в экосистему биткоин-биржи WhiteBIT платформа WhitePay запустила оплату товаров криптовалютами в крупнейших сетях магазинов техники в Украине, включая Техно Їжак и Stylus.

Сейчас для оплаты принимается более 130 видов криптовалют. Со временем список будет расширяться.

Покупатели могут произвести оплату через эквайринговую форму в интернет-магазинах или в офлайн-точках продаж через специальные POS-терминалы.

Со своей стороны WhitePay осуществляет контроль проведения платежей, обеспечивает развитие системы и клиентскую поддержку.

Ранее благодаря партнерству с биржей WhiteBIT украинский благотворительный фонд «Таблеточки» расширил возможности для криптовалютных взносов.

Напомним, в марте Binance объявила о запуске компании Bifinity, которая позиционируется как официальный провайдер платежей в фиатных и цифровых валютах.

В июле биржа присоединилась к глобальному цифровому ленд-лизу для Украины – Digital4Freedom.