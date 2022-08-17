WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
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WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники

WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники


Входящая в экосистему биткоин-биржи WhiteBIT платформа WhitePay запустила оплату товаров криптовалютами в крупнейших сетях магазинов техники в Украине, включая Техно Їжак и Stylus.


Сейчас для оплаты принимается более 130 видов криптовалют. Со временем список будет расширяться. 


Покупатели могут произвести оплату через эквайринговую форму в интернет-магазинах или в офлайн-точках продаж через специальные POS-терминалы.


Со своей стороны WhitePay осуществляет контроль проведения платежей, обеспечивает развитие системы и клиентскую поддержку.


Ранее благодаря партнерству с биржей WhiteBIT украинский благотворительный фонд «Таблеточки» расширил возможности для криптовалютных взносов.


Напомним, в марте Binance объявила о запуске компании Bifinity, которая позиционируется как официальный провайдер платежей в фиатных и цифровых валютах.


В июле биржа присоединилась к глобальному цифровому ленд-лизу для Украины – Digital4Freedom.

# Экономика whitebit, бытовая техника, платежи, процессинг, украина, новости
По материалам: ForkLog

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