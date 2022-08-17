Законы, вступающие в силу с 18 августа
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Законы, вступающие в силу с 18 августа

Законы, вступающие в силу с 18 августа

Речь идет о сферах добычи, производства, использования, обращения драгметаллов и драгоценных камней; производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Субсидированию подлежат кредиты, предоставленные в текущем году на срок до 12 месяцев по льготной процентной ставке в размере не более 11 процентов годовых.

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1396 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, осуществляющим деятельность в сфере добычи, производства, использования, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на осуществление операционной деятельности»

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По материалам: pnp.ru

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