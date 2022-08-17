Жена совладельца клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта прокомментировала его смерть: "Ни записок, ни самоубийства не было"

Вадим Карасев

Жена совладельца клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта подтвердила его смерть: об этом накануне сообщила в своем телеграм-канале журналистка и бывший обозреватель Tatler Юния Пугачева. Алена Рапопорт опровергла, что ее муж покончил с собой.

Так, Пугачева уточнила, что Дэн Рапопорт расстался со своей супругой. Кроме того, "перед тем, как свести счеты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской".

Жена бизнесмена Алена Рапопорт прокомментировала ситуацию изданию "РБК". Ни записок, ни самоубийства не было, — рассказала она. Мы должны были встретиться, у него были назначены встречи, были планы… Дэн нас эвакуировал из Киева и сам вернулся туда помогать моей стране. Далее мы должны были встретиться в США. Обстоятельства смерти своего мужа она не раскрыла, однако отметила, что полиция ведет расследование.

У Юнии Пугачевой есть и другая версия причины его смерти: так, накануне журналистка рассказала об исследовании издания Bellingсat*, которое может иметь отношение к смерти бизнесмена.

У Дэна была еще одна сторона жизни, о которой мало что известно. О ней в свое время сделали расследование журналисты независимого издания Bellingcat. Возможно, мир остался не только без Дэна Рапопорта, но и без старшего аналитика Пентагона по России подполковника Дэвида Джуберга. В 2015 году в фейсбуке** некто Джуберг на отличном русском и английском языках стал высказываться от лица властей США на тему отношений России и Украины, его цитировали международные издания и даже брали у него интервью. Разумеется, не лично, хотя в социальной сети подполковник активно публиковал свои фотографии. В его раскрутке активно участвовала российская оппозиция.

Джуберг писал о засилье прокремлевских троллей в социальных сетях и блокировках критиков правительства России, о том, что "война России с НАТО продлится не более 10—20 дней" и многое другое. Дэн Рапопорт неоднократно упоминал о Дэвиде как о своем друге и назвал себя его представителем. Интересно, что дата создания Джуберга совпадает с временем, когда Дэн Рапопорт переехал на Украину. Журналисты Bellingcat раскопали, что на фотографиях аккаунта Джуберга — университетский товарищ Рапопорта, Стив Ферро, и пришли к выводу, что Джуберг — это и есть Рапопорт. Пентагон открестился от существования сотрудника. Цель и результат этой загадочной операции с созданием фейкового представителя Пентагона, выступающего против Кремля, остаются загадкой,

— написала она и добавила, что "Рапопорт в своем лице пытался выстроить альтернативную систему коммуникации между украинским и американским политическим истеблишментом через себя и на этом заработать".

Дэн Рапопорт был успешным инвестиционным банкиром и работал управляющим директором компании "Финам". В последние десять лет он жил в Вашингтоне: в США бизнесмен переехал с первой женой Ириной и двумя детьми. Вскоре он развелся с супругой: после расставания с женой его дом в США приобрела Иванка Трамп. Вскоре бизнесмен снова женился: его новой женой стала врач из Киева. У пары родилась дочь.

*Признано в РФ иноагентом

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Ксения Смирнова