Журналист рассказал, на кого работает Андрей Макаревич

Певец Андрей Макаревич не хочет знать русских. Несколько месяцев назад артист перебрался в Израиль. В 30 км от Тель-Авива у музыканта есть квартира, где теперь он живет с молодой женой Эйнат Кляйн и четырехмесячным сыном Эйтаном.В России концерты «Машины времени» отменили, так что в планах у коллектива — тур по Европе и США. Это в том случае, если визы дадут. Тем временем Макаревич занимается тем, что банит неугодные ему комментарии в соцсетях. Публицист Михаил Шахназаров заметил, что артист, видимо, делает это профессионально. «Он работает на израильскую, украинскую, прибалтийскую и молдавскую публику», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный Абзац».