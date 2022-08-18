14 трогательных фотографий, на которых запечатлён момент первой встречи отцов с их новорожденными детьми

Всё больше людей подходят к вопросу родительства с точки зрения осознанности. Благодаря этому огромное количество будущих отцов желают участвовать в процессе рождения своих детей, потому что это важный выбор взрослого, зрелого человека.



Американский фотограф Кирсти Перес помогает будущим родителям запечатлеть трогательный момент рождения своих долгожданных чад. В своих работах она уделяет внимание не только мамочкам, но и старается зафиксировать искренние эмоции новоявленных отцов. Что ж, друзья, приготовьте носовые платочки! 🙂

Папочка

Слишком трогательный момент

Теперь вы мама и папа

У этой пары была очень тяжёлая история беременности

Беременность этой женщины проходила крайне тяжело: гипертония, припреэклампсия, гиперемезис беременных, большая потеря веса, 4 госпитализации на фоне обезвоживания. Муж был рядом всё это время, старался поддерживать, как мог, но помочь облегчить её состояние было за гранью его возможностей. Когда он заплакал после рождения ребёнка, и я сообщила ему, что запечатлела этот момент, он ответил, что плакал совсем не поэтому. Он плакал потому, что впервые за 10 месяцев он увидел её улыбку…

Это слишком эмоциональный момент!

Сложно сдерживать эмоции, когда ты впервые видишь своё дитя

Рождение — одна из самых волнующих вещей в мире

К самому сердцу

Папы, которые делают всё возможное для своих детей и партнеров… ВЫ ДРАГОЦЕННЫ!

Впереди у них долгий и прекрасный путь

Самые надёжные объятия

Это девочка!

Отец сам принял своё дитя

Некоторые мужчины выбирают не только участие в рождении своего ребёнка, но и берут отпуск по уходу за своим чадом.

Эта пара годами пыталась зачать ребёнка

Кожа к коже

Контакт кожа к коже очень важен для новорождённого. Данное действие помогает ребёнку успокоиться, нормализует сердцебиение и дыхание, а так же знакомит с бактериальной флорой родителей, что крайне важно для маленького человека, который только пришёл в этот мир.

Вопрос к отцам: а вы участвовали в процессе рождения своих детей? Хотели бы присутствовать в этот момент?