14 удачно сделанных фотографий, герои которых находятся в шаге от поджидающей их неприятности

Наша жизнь, как американские горки! Мы никогда не знаем, чего ждать от завтрашнего дня. Будет ли это очередной пик счастья или неприятное свободное падение, в результате которого мы набьём себе новые шишки на лбу? Но иногда бывают случаи, когда людям всё-таки удаётся немного, да заглянуть в будущее и предугадать, какой же их ждёт следующий шаг.

Героев нашей новой подборки явно ничего хорошего не ждёт. Но вдруг и им повезёт избежать поджидающую их неприятность? Кто знает…

Не рассчитал, что на потягушки места маловато

Новый трюк: остаться живым после покатушек на скейтборде

Осознание, что сейчас будет, к ним ещё не пришло. Иначе бы они не улыбались

Сейчас будет БУХ!

Если падать, то грациозно

Надеемся, что фотограф всё-таки остался с глазом

Секундное дело, и ты уже купаешься в луже

Незапланированные водные процедуры

Мяч неожиданно поменял свою траекторию полёта

Лоб в лоб

Снимок за долю секунды до неприятного падения

Уплыла рыбка

Нет, нет, нет! Только не это!

Мама сделала фото, как я пытаюсь пройти так, чтобы не намочить ноги

На следующем фото я уже в реке.

Бонус: ни царапинки

Ветка упала рядом с моей машиной, не задев её.

А кому то всё-таки везёт да ещё и по-крупному! Уж, очень хочется верить, что везение действительно существует, и это не была случайность.