14 удачно сделанных фотографий, герои которых находятся в шаге от поджидающей их неприятности
Наша жизнь, как американские горки! Мы никогда не знаем, чего ждать от завтрашнего дня. Будет ли это очередной пик счастья или неприятное свободное падение, в результате которого мы набьём себе новые шишки на лбу? Но иногда бывают случаи, когда людям всё-таки удаётся немного, да заглянуть в будущее и предугадать, какой же их ждёт следующий шаг.
Героев нашей новой подборки явно ничего хорошего не ждёт. Но вдруг и им повезёт избежать поджидающую их неприятность? Кто знает…
Не рассчитал, что на потягушки места маловато
Новый трюк: остаться живым после покатушек на скейтборде
Осознание, что сейчас будет, к ним ещё не пришло. Иначе бы они не улыбались
Сейчас будет БУХ!
Если падать, то грациозно
Надеемся, что фотограф всё-таки остался с глазом
Секундное дело, и ты уже купаешься в луже
Незапланированные водные процедуры
Мяч неожиданно поменял свою траекторию полёта
Лоб в лоб
Снимок за долю секунды до неприятного падения
Уплыла рыбка
Нет, нет, нет! Только не это!
Мама сделала фото, как я пытаюсь пройти так, чтобы не намочить ноги
На следующем фото я уже в реке.
Бонус: ни царапинки
Ветка упала рядом с моей машиной, не задев её.
А кому то всё-таки везёт да ещё и по-крупному! Уж, очень хочется верить, что везение действительно существует, и это не была случайность.