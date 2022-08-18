17 закулисных фото работников разных профессий, которые расскажут много интересного об их деятельности

Каждая профессия по-своему важна и интересна. В этом можно убедиться, если хотя бы одним глазком взглянуть на закулисную трудовую деятельность работников разных специальностей. Даже один снимок может рассказать, как проходит обычный день этих людей, с какими сложностями им приходится сталкиваться и как протекают их главные рабочие процессы. Несмотря на кучу обязанностей, у них всё равно находится время, чтобы сделать интересные фото и раскрыть некоторые секреты своей деятельности. Предлагаем вам взглянуть на них и убедиться в том, что каждая профессия достойна уважения.

Так пилот моет окна самолёта. А вы думали, что это делает кто-то другой?

Газовая анестезия — один из самых щадящих видов наркоза. Пушистые пациенты погружаются в медикаментозный сон за счёт воздействия особых препаратов гипнотиков.

Мобильный рентгеновский аппарат, используемый таможней для сканирования легковых и грузовых автомобилей

Так фотографы делают фото скалолазов

В зимнее время температура на Аляске может опускаться ниже -45 °C. В редких случаях термометр может показать ужасающую цифру -50 °C.

Иногда доставщикам приходится креативить

Для всех, кто боится высоты. Делали замену 4G. Высота 65 метров

Так измеряют скорость воздуха в заданной области

Грумер в процессе стрижки

Бурение нефтяных скважин. Выглядит достаточно опасно

От этого вида невольно начинает кружиться голова. Мойщик окон в деле

Пока все страдают от жары, наш кораблик бьётся о льдины

Место действия Сахалин, Охотское море.

Будни волонтёра

Я работаю волонтером в медвежьем приюте в Хорватии и решил поделиться с вами этой фотографией расслабляющегося парня.

Меняют трубы

Выглядит, как годовые кольца у деревьев.

Морякам нельзя расслабляться ни на секунду

Хирург тренируется накладывать швы

Здесь вы можете посмотреть на интересные снимки, рассказывающие о прелестях ещё одной важной профессии. Автомеханики наглядно показывают, что их работа — это не просто починка машин, но и море веселья.