18 смешных свадебных фотографий, которые непременно станут фаворитами у всех присутствующих на торжестве
Свадебная фотоссесия — дело святое для всех молодожёнов. Но иногда лучшие кадры праздника получаются самым неожиданным образом. Главным украшением незабываемого снимка может стать что или кто угодно: пролетающая мимо сова, ваш любимый питомец или безудержно «счастливые» родственники. Но только после просмотра фотоплёнки со свадебного мероприятия вы понимаете, что всё-таки не зря потратились на фотографа. Ведь вселенная уже приготовила для вас парочку снимков, которые навсегда останутся в вашей памяти!
Только не я
Почти уронил
Звезда танцпола
Ребёнок нашёл себе развлечение на этой скучной свадьбе
Тост удался!
Отец говорит тост на свадьбе своей дочери.
Я быстренько пройду
Моя жена во время танца хора на нашей свадьбе
Не удержал
Кто-то выбил бокал шампанского из рук моего друга на свадьбе.
И разрезать не пришлось
Горько. Горько смотреть на то, как платье окрашивается в цвет пива
Моя жена в брачную ночь
Просто сова пролетала мимо нашей свадьбы, вот и всё
Пустился в пляс с размаху
Фотограф сделал кадр во время своего падения
Реакция свидетелей этого курьёза бесценна.
Ещё один гость, который знает как зажечь этот танцпол!
Кто-то точно здесь не воспринимает всё происходящее всерьёз
Бесценный экземпляр на свадьбах
Недавно был на свадьбе, где оказался одним из холостяков.
Не позавидуешь его положению, что уж тут сказать.