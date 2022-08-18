18 смешных свадебных фотографий, которые непременно станут фаворитами у всех присутствующих на торжестве
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18 смешных свадебных фотографий, которые непременно станут фаворитами у всех присутствующих на торжестве

18 смешных свадебных фотографий, которые непременно станут фаворитами у всех присутствующих на торжестве

Свадебная фотоссесия — дело святое для всех молодожёнов. Но иногда лучшие кадры праздника получаются самым неожиданным образом. Главным украшением незабываемого снимка может стать что или кто угодно: пролетающая мимо сова, ваш любимый питомец или безудержно «счастливые» родственники. Но только после просмотра фотоплёнки со свадебного мероприятия вы понимаете, что всё-таки не зря потратились на фотографа. Ведь вселенная уже приготовила для вас парочку снимков, которые навсегда останутся в вашей памяти!

Только не я

Почти уронил

Звезда танцпола

Ребёнок нашёл себе развлечение на этой скучной свадьбе

Тост удался!

Отец говорит тост на свадьбе своей дочери.

Я быстренько пройду

Моя жена во время танца хора на нашей свадьбе

Не удержал

Кто-то выбил бокал шампанского из рук моего друга на свадьбе.

И разрезать не пришлось

Горько. Горько смотреть на то, как платье окрашивается в цвет пива

Моя жена в брачную ночь

Просто сова пролетала мимо нашей свадьбы, вот и всё

Пустился в пляс с размаху

Фотограф сделал кадр во время своего падения

Реакция свидетелей этого курьёза бесценна.

Ещё один гость, который знает как зажечь этот танцпол!

Кто-то точно здесь не воспринимает всё происходящее всерьёз

Бесценный экземпляр на свадьбах

Недавно был на свадьбе, где оказался одним из холостяков.

Не позавидуешь его положению, что уж тут сказать.

Очень рада за молодожёнов

# Интересное
По материалам: twizz

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