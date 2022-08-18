18 загадочных мест планеты, которые вызовут интерес и взбудоражат сознание любого туриста

На нашей планете существуют сотни загадочных и удивительных мест, которые мечтает посетить каждый путешественник. Многие из них непостижимы для понимания. Это древние постройки, мистические творения природы, а также удивительные святыни, построенные руками человека. Некоторые из них связаны с множеством безответных вопросов, которые волнуют исследователей и просто пытливых людей, желающих постичь запретные тайны. Давайте ненадолго окунемся в удивительный мир и посмотрим на некоторые восхитительные места планеты, которые, возможно, подтолкнут вас к тому, чтобы узнать о них побольше.

Национальный парк Ленсойc-Мараньенсес, Бразилия

Главная особенность парка — наличие характерных песчаных дюн, которые достигают в высоту до 40 метров. Живописная территория простирается почти на 1000 квадратных километров.

Бассейны Памуккале, Турция

Комплекс соляных источников, расположенных каскадами, ежегодно привлекает в город тысячи туристов.

Золотой камень в штате Мон в Мьянме

Пагода Чайттийо или Золотой камень — известная буддистская святыня, которая находится на вершине горы. Гранитный камень, собирающий возле себя ежегодно тысячи паломников, полностью покрыт сусальным золотом.

Озеро Утренней Славы располагается в Йеллоустонском Национальном парке, США

Это один из самых красивейших и необычных водоёмов в мире. Удивительный окрас озера обусловлен наличием в нём особых бактерий.

Колодец Тора находится в мысе Перпетуа, штат Орегон, США

Удивительная каменная воронка находится на побережье Тихого океана. Её глубина составляет примерно 6 метров.

Острова Гайола, Италия

Гайола представляет собой два небольших островка. Они соединены между собой дугообразным мостиком. Один остров полностью необитаем, а на втором находится богатая вилла, построенная ещё в начале 19 века. Однако со временем она опустела. Сейчас там никто не живёт.

Карстовый источник под названием колодец Иакова находится в штате Техас, США

Пещера светлячков в Новой Зеландии

Гейзер Строккур в Исландии

Каньон Антилопы, Аризона, США

Озёра горы Келимуту, Индонезия

Данакильская долина, Эфиопия

Данакиль посещают из-за удивительных космических пейзажей, которые образуются здесь благодаря окаменевшим кораллам и отложениям серы из подземных горячих источников.

Лунная долина в Бразилии

Фингалова пещера, Шотландия

Небесный Сад в кратере, Ирландия

Гигантский ландшафтный памятник под названием Ирландский Небесный Сад в Кратере был создан американским художником Джеймсом Туррелом. Уникальный минималистический сад представляет собой что-то вроде естественной обсерватории, где каждый может понаблюдать за небом, насладиться природой и помедитировать.

Заброшенный индуистский храм в Камбодже

Храму около 2000 лет, и он полностью населён обезьянами.

Вид с высоты птичьего полета на Масаду, древнюю крепость, расположенную в Израиле

Бамбуковый лес, Япония

Здесь вы можете посмотреть фотографии мест, куда сможет попасть далеко не каждый турист.