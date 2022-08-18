19 и 20 августа в Иркутской области ожидаются заморозки до -3
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19 и 20 августа в Иркутской области ожидаются заморозки до -3

19 и 20 августа в Иркутской области ожидаются заморозки до -3

По данным Иркутского гидрометцентра, 19-20 августа в западных и верхнеленских районах Иркутской области в пониженных формах рельефа ожидаются заморозки до -3 градусов. На Байкале 19 августа переменная облачность. Местами по югу и средней части порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на водные объекты на плавсредствах. Избегайте возвышенностей, открытых незащищенных мест, не прячьтесь под деревьями. Если вы передвигаетесь на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию. Постарайтесь укрыться в административном или жилом здании, в магазине.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый номер пожарно-спасательной службы — 101.

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По материалам: irk

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