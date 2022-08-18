19 комиксов от мамы-художницы, которые расскажут про смешные и до боли знакомые тонкости родительства
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19 комиксов от мамы-художницы, которые расскажут про смешные и до боли знакомые тонкости родительства

19 комиксов от мамы-художницы, которые расскажут про смешные и до боли знакомые тонкости родительства

Марина Быстрова — мама двоих непоседливых детей и иллюстратор по совместительству. Уж она не понаслышке знает, что такое прелесть родительских будней, которые включают в себя кучу обязательных забот и сложностей. Чтобы как-то разнообразить свой тяжёлый труд, она стала рисовать смешные, но правдивые комиксы о своей жизни с детьми и выкладывать их в социальные сети. В работах Марии многие мамы и папы узнали себя, поэтому её творчество быстро привлекло внимание. Иллюстрации мамы-художницы не только поднимают настроение, но и заставляют поразмышлять и сделать определённые выводы. Предлагаем взглянуть на эти чудесные, добрые комиксы и вам.

Любители редких имён

Ещё немного!

Незабываемый опыт

Мама-художница живёт в Сочи. По профессии она переводчик французского языка. Однако Марина решила посвятить себя творчеству и развитию в сфере иллюстрации.

Наверное, именно так бы и выглядела эта банда

Учитесь!

Помыться — целая задача

Мать-художница рисует с четырёх лет. Обычную художественную школу она не оканчивала. Однако в течение 10 школьных лет посещала скульптурную студию, которая вероятно и определила творческое будущее Марины.

Когда устроит только единственный ответ

Иногда родителям просто не хватает тишины

Великий кулинар

Тупиковые диалоги

О чём говорят мужчины?

Инструкция по возвращению к жизни

Чайное рабство

Когда не королева, но тоже постоянно переодеваешься

Существуют препятствия, которые требуют особых усилий

В творчестве Марину вдохновляют детективы. Неожиданно, правда? Шерлок Холмс, например, является её любимым героем. Также художница обожает телесериал «Секретные материалы».

Передумал

В родительстве без сложностей никуда

Не спрятаться, не скрыться

Здесь вы можете посмотреть не менее крутые и забавные комиксы от другой мамы, которая покажет удивительные и смешные стороны семейной жизни.

# Интересное
По материалам: twizz

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