20 работ от художницы из США, которая рисует мемасных котиков и не уступает оригиналу в забавности

Без кота и жизнь не та. И это чистая правда! Без наших пушистых комочков совсем было бы скучно жить. В этом очень легко убедиться, если посмотреть, сколько смешных мемов разбросано по просторам интернета, которые раскрывают все прелести жизни с таким соседом. Эмили Пакуин, художница из США, не стала исключением из тех, кто испытывает безграничную любовь к этим созданиям. Именно по этой причине талантливая художница начала рисовать котов, которые являются героями уморительных картинок из интернета. Стоит сказать, что её работы нисколечко не уступают оригиналам в забавности иллюстрации. Взгляните и умилитесь сами!

Отдыхает по-царски

Такой начинки никто не будет против

Эмили Пакуин с ранних лет была влюблена в подобные картинки с котиками, взглянув на которые сложно сдержать улыбку. Но это была не главная причина начала её бесконечной коллекции забавных картинок с котами. Эмили очень хотела себе такого дружочка домой! Но родители были против.

Селфи на память

Упс, кажется, застрял

Вам сюда, если вы любите зевать!

Серьёзный пилот

Тогда девушка и поставила для себя необычный челлендж, чтобы показать, насколько она любит этих пушистых созданий и как ей хочется, чтобы один из них стал её домашним питомцем. Эмили стала рисовать по одному мемасному коту в день. Её целью было нарисовать100 котиков, что сделано уже давно.

Идеально вписался в общий антураж

Колючка

Печенька?

И на кого я похож теперь?

А нам 4 годика

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Главный помощник в доме

Новый плед на диван

В одном из интервью художница призналась, что коты были первыми, кого она научилась рисовать.

За что мне это всё?

Булочка

Кошачья месть

Открываем ротик, залетает самолётик

Бу!

Кто свет выключил?

Свой челлендж девушка запустила ещё в 2020 году, но с тех пор её поток милых работ, срисованных с мемов разной степени легендарности, не остановить. А мы очень даже не против, как и 127 тысяч человек, которые подписаны на её страницу в Инстаграме*, где Эмили делится своим творчеством. Ведь смотреть на такие работы — одно наслаждение!

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