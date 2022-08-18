5 простых способов, как избавиться от вредных привычек, не применяя при этом силу воли
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5 простых способов, как избавиться от вредных привычек, не применяя при этом силу воли

5 простых способов, как избавиться от вредных привычек, не применяя при этом силу воли

У всех людей имеются вредные привычки. Одни мешают им достигать поставленных целей, другие пагубно влияют на здоровье или портят отношения с окружающими. Поэтому знание, как избавиться от вредных привычек, является важным навыком в жизни, и сила воли в этом случае не поможет. Узнайте 5 основных шагов, чтобы устранить пагубные повадки и внедрить вместо них полезные.

Сила воли не поможет: как обнаружить вредные привычки и взять над ними контроль

Избавиться от вредных привычек — непростая задача, и чтобы их победить, важно понять, какую роль они играют в вашей жизни.

Часто они возникают совершенно бессознательно, и только спустя долгое время человек начинает понимать, что они не идут ему на пользу. Но чем дольше оставаться с вредными привычками, тем больше они закрепятся и тем сложнее с ними бороться.

Поэтому сразу для себя определите, от какой вредной привычки хотите избавиться, и замените ее на абсолютно другое действие:

  • хотите раньше ложиться спать – уберите из спальни телевизор и не берите с собой в кровать мобильный телефон;
  • не хотите больше употреблять снеки и сладости – просто уберите их из дома, чтобы автоматически за ними не тянуться;
  • хотите бросить курить – начните вести специальный блокнот, в котором будете отмечать, сколько сигарет было выкурено. Таким образом вы сможете заметить объем вашей вредной привычки, сократить его и вскоре совсем избавиться. Также будет полезно заменить курение на прогулку.

Замените вредную привычку на полезную

Решение, которое гарантирует гораздо более стойкие результаты, — замена существующей вредной привычки на новую — полезную или нейтральную. Но главное, чтобы за нее вы получили какое-то вознаграждение.

Например, это может быть гордость за себя, что вы установили какой-то новый рекорд, или более осязаемое вознаграждение – вкус любимого напитка или фрукта. Важно, чтобы награда была привлекательной и происходила во время проведения или сразу после окончания нового действия.

Разбавьте привычку новыми действиями

Чтобы закрепить новую привычку и избавиться от вредной, важно внести новые действия в ежедневный распорядок дня.

Например, чтобы утро начинать позитивно, а не с просмотра негативных новостей или соцсетей, добавьте к привычным утренним делам медитацию. Также можно ее дополнить вкусным горячим или холодным напитком. Тишина и несколько минут медитации помогут вам позитивно настроиться на целый день и провести его с пользой.

Новая обстановка

То, что вас окружает, во многом определяет ваши привычки, как хорошие, так и плохие. И чтобы изменить свое поведение, нужно сменить привычную обстановку.

  • Хотите, чтобы вещи по дому не были разбросаны, а сложены  – уберите лишние, ненужные вещи и предметы, а для других сделайте органайзеры. Это приучит вас к порядку – и тогда все будет лежать на своих местах.
  • Хотите перейти на здоровое питание – уберите из дома всю вредную еду и замените ее на полезные фрукты, овощи и злаки.
  • Также чтобы зарядиться позитивной энергией и успешно достигать своих целей, будет полезно развесить по дому мотивирующие картинки или фразы.

Быть ответственным и заручиться поддержкой близких

Чтобы начать жить по-новому и избавиться от вредных привычек, поддержка близких в этом вопросе будет не лишней. Расскажите своим друзьям или родственникам о своих намерениях, они смогут вас поддержать не только морально, но и в некоторых случаях контролировать вас. Также они могут осуществлять с вами определенные действия, например, бегать по утрам или читать полезные книги. Таким образом вы будете чувствовать ответственность не только перед собой, но и своими близкими.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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