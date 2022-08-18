5 законов изобилия, которые помогут изменить свою жизнь к лучшему и добиться успеха

Вадим Карасев

Всем нам хочется быть богатыми, успешными, самодостаточными, но не каждому это удается сделать. Для этого недостаточно просто много работать. Важно помнить о том, как работают законы изобилия Вселенной.

В этом мире хватит материальных благ и счастья на всех. Каждый может найти свое место и стать важным для общества, семьи, коллектива на работе. Если вы хотите достичь счастья, то вам нужно знать, к кому оно тянется. Настало время узнать, как себя нужно правильно вести и как нужно воспринимать мир вокруг себя, чтобы обрести успех. Трудные моменты в жизни бывают у всех, поэтому не забывайте периодически пользоваться талисманами удачи для достижения текущих целей.

Закон равновесия

То, что мы отдаем, возвращается к нам. Результат зависит напрямую от приложенных усилий, поэтому не ждите, что у вас все получится максимально быстро. Каждый должен знать, что «без труда не вытащить рыбку из пруда». Люди, которые много работают, получают больше денег и признания. Те же, кто ленится и надеется на волю случая, живет от зарплаты до зарплаты, либо вовсе не может найти себя.

Если вы хотите получать новые возможности и быть удачливыми, делитесь с другими людьми своими самыми ценными ресурсами — деньгами и временем. Помогайте окружающим, причем делайте это по возможности бескорыстно. В сочетании с трудолюбием вы получите максимум удачи от Вселенной, ведь добро просто так не проходит даром. Оно улучшает вашу карму. Скупой и ленивый человек не сможет никогда стать счастливым и финансово самодостаточным.

Закон чистого намерения

Когда человек искренен в своих желаниях сделать мир или жизнь других людей лучше, он получает от Вселенной массу положительной энергии, творческого запала, удачи. Невозможно стать счастливым и богатым человеком, если для этого приходится делать больно кому-то другому, либо лишать кого-то радости.

Человек с добрыми помыслами всегда связан с центром изобилия, поскольку целью Вселенной является распространение добра, счастья и позитива.

Закон созидания

Человек, который хочет разбогатеть, не должен разрушать для этого себя. Созидание — это когда кто-то делает нечто хорошее, но не забирает при этом счастья у себя самого. Человек, который находится, к примеру, под негативным влиянием манипуляторов, которые заставляют его делать то, что нужно им, не будет счастлив. Созидание — это когда мы делаем что-то хорошее по своей воле, но не оставляем ради этого свое здоровье.

Закон доверия

Доверьтесь своему положительному желанию, а затем доверьтесь Вселенной, которая это желание поможет воплотить в реальность. Доверие — это очень важная валюта, которая всегда в цене. Постарайтесь поверить в то, что все возможно, что Вселенная даст вам желаемое. Если не верить в это, достичь больших высот в финансовой и рабочей сферах будет крайне непросто.

Закон свободы

Не бывает счастья там, где есть привязанность, ограничения. Ставьте перед собой цели, но не делайте так, чтобы эти цели становились для вас чем-то единственно важным. Люди, которые слишком помешаны на деньгах и успехе, могут все потерять, либо вовсе не достичь богатства. Одержимость какой-то целью не приближает вас к ней. Важно оставаться свободными, чтобы разум был чистым. Только так вы сможете пройти весь путь от зарождения идеи до момента ее реализации. Иными словами, финансовый успех не должен быть для вас единственной важной целью в жизни.