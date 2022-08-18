Алсу после долгого перерыва поделилась фото со старшей дочкой

Певица Алсу показала 15-летнюю дочь Сафину, которой в сентябре уже исполнится 16 лет. У певицы Алсу жизнь очень насыщенная. Она продолжает активно строить карьеру, воспитывает троих детей и при этом ухитряется выглядеть ровесницей дочерей. Так отметили подписчики артистки, когда она впервые за долгое время поделилась снимком со старшей дочерью Сафиной, с которой они сейчас находятся в Санкт-Петербурге. Во время прогулки по городу Алсу щегольнула в джинсовых мини-шортах и белой футболке. Ее дочка тоже нарядилась в шорты и майку. В сентябре старшей наследнице исполнится 16 лет, но при этом она уже выше мамы. И выглядит очень взрослой.«Больше похожа на папу – значит будет счастливой!» «Всё лучшее от мамы», «Даже не верится, что время так летит», «Девочка такая славная. Но мне кажется, она больше на папу своего похожа… Счастья ей!», «Пусть всегда будет здоровой и успешной – вам на радость», «Две красотки, вы изумительные обе», «Как это мило – мамочка с доченькой, такая большая уже, настоящая девушка», — прокомментировали поклонники. Алсу воспитывает троих детей. Первенцем стала Сафина, 29 апреля 2008 года у певицы в Израиле родилась вторая дочка – Микелла, а в августе 2016 года появился на свет долгожданный сын – Рафаэль.Напомним, Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Рафаэльевича Абрамова в 2006 году. Свидетельство о браке молодоженам вручал мэр Москвы Юрий Лужков, а от родителей и гостей получили в подарок деньги, загородный дом в Москве, ювелирные украшения, автомобиль. Торжественная часть прошла в ГЦКЗ «Россия», медовый месяц провели на архипелаге Фиджи.