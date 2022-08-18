Анна Седокова рассказала о жестокости мужчин

Певица Анна Седокова в ужасе, когда у матерей отнимают детей. В прошлом артистка состояла в браке с бизнесменом Максимом Чернявским, от которого родила дочь Монику. Разрыв супругов закончился не на самой позитивной ноте — предприниматель настоял на том, чтобы девочка осталась жить с ним в Америке. Анна пыталась через суд бороться за право видеть ребенка. Экс-супруги долго решали вопрос об опеке над Моникой и сумели прийти к компромиссу — теперь Седокова может в любой момент увидеться с дочерью, которая живет с папой в США. После всего пережитого Анна старается поддерживать женщин, столкнувшихся с подобной ситуацией. «В очередной раз, увидев новость о том, что бывший муж забрал ребенка и не дает маме видеться с ним, у меня возникает много эмоций. Главный вопрос: мужики, да прекратите вы так сильно любить своих бывших, чтобы забирать у них самое дорогое. Они-то больше не ваши. А сделать больно хочется. Особенно удивляют новые дамы бывших, которые старательно принимают во всем этом участие и помогают забрать детей. Глупая, ты через пару лет будешь на этом же месте, потому что если мужчина поступил так однажды, он обязательно повторит, но с еще большей жестокостью.Еще мои любимки — это бабушки и дедушки, которые решают принимать активное участие в жизни внуков и знают, как лучше. Если бы вы знали лучше, то воспитали бы своих детей нормально. И они бы нормальных жен выбирали, а не тех, кто вам сейчас не нравятся. Ушедшее время не словить, да и молодость внуками, к сожалению, не вернешь, а жизнь детям маленьким искалечишь», — посетовала в личном блоге 39-летняя исполнительница. Анна посоветовала пассиям бывших мужей самим родить, чтобы потом понять, как же это больно остаться без ребенка. «Просто надо на секунду представить, что к вам пришли люди и забрали его. Потому что посчитали вас недостойной. Нет оправдания мужикам, которые забирают детей у мам. Дописала и пойду обниму дочку. Потому что в моей семье двум взрослым хватило ума договориться и договариваться каждый день, оставив свои эго во имя любви к человеку, которого они создали. Чего и вам желаю», — заключила Седокова.