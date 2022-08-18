Анна Седокова рассказала о жестокости мужчин
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Седокова рассказала о жестокости мужчин

Анна Седокова рассказала о жестокости мужчин
Певица Анна Седокова в ужасе, когда у матерей отнимают детей. В прошлом артистка состояла в браке с бизнесменом Максимом Чернявским, от которого родила дочь Монику. Разрыв супругов закончился не на самой позитивной ноте — предприниматель настоял на том, чтобы девочка осталась жить с ним в Америке. Анна пыталась через суд бороться за право видеть ребенка. Экс-супруги долго решали вопрос об опеке над Моникой и сумели прийти к компромиссу — теперь Седокова может в любой момент увидеться с дочерью, которая живет с папой в США. После всего пережитого Анна старается поддерживать женщин, столкнувшихся с подобной ситуацией. «В очередной раз, увидев новость о том, что бывший муж забрал ребенка и не дает маме видеться с ним, у меня возникает много эмоций. Главный вопрос: мужики, да прекратите вы так сильно любить своих бывших, чтобы забирать у них самое дорогое. Они-то больше не ваши. А сделать больно хочется. Особенно удивляют новые дамы бывших, которые старательно принимают во всем этом участие и помогают забрать детей. Глупая, ты через пару лет будешь на этом же месте, потому что если мужчина поступил так однажды, он обязательно повторит, но с еще большей жестокостью.
Еще мои любимки — это бабушки и дедушки, которые решают принимать активное участие в жизни внуков и знают, как лучше. Если бы вы знали лучше, то воспитали бы своих детей нормально. И они бы нормальных жен выбирали, а не тех, кто вам сейчас не нравятся. Ушедшее время не словить, да и молодость внуками, к сожалению, не вернешь, а жизнь детям маленьким искалечишь», — посетовала в личном блоге 39-летняя исполнительница. Анна посоветовала пассиям бывших мужей самим родить, чтобы потом понять, как же это больно остаться без ребенка. «Просто надо на секунду представить, что к вам пришли люди и забрали его. Потому что посчитали вас недостойной. Нет оправдания мужикам, которые забирают детей у мам. Дописала и пойду обниму дочку. Потому что в моей семье двум взрослым хватило ума договориться и договариваться каждый день, оставив свои эго во имя любви к человеку, которого они создали. Чего и вам желаю», — заключила Седокова.    
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

Последние новости

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 18-21 августа
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
В МИД отвергли предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС
В МИД отвергли предложение о демилитаризованной зоне вокруг
Приметы и поверья на Яблочный Спас, 19 августа 2022 года
Приметы и поверья на Яблочный Спас, 19 августа 2022 года
Анна Седокова рассказала о жестокости мужчин
Анна Седокова рассказала о жестокости мужчин
Игоря Крутого развели на деньги, заявил Разин
Игоря Крутого развели на деньги, заявил Разин
Константин Богомолов уничтожает русскую культуру, заявил журналист
Константин Богомолов уничтожает русскую культуру, заявил журналист
Мэр Краснодара подал в отставку
Мэр Краснодара подал в отставку
Химики создали карту стабильности углеводородов
Химики создали карту стабильности углеводородов
Гадания, обряды и приметы праздника Яблочный Спас, 19 августа 2022 года
Гадания, обряды и приметы праздника Яблочный Спас, 19 августа 2022
Ксения Собчак рассказала о своих загулах в Юрмале
Ксения Собчак рассказала о своих загулах в Юрмале
Певица Монеточка в первый раз стала мамой
Певица Монеточка в первый раз стала мамой
Виктория Дайнеко закончила судиться с мужем
Виктория Дайнеко закончила судиться с мужем

Топ на сегодня

FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
WhitePay внедрила оплату криптовалютами в украинские магазины техники
Подборка фильмов, которые получили "Золотую пальмовую ветвь" с 2001 по 2021 год (19 фото)
Подборка фильмов, которые получили "Золотую пальмовую
Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта Billboard
Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта
Как снять квартиру правильно и безопасно
Как снять квартиру правильно и безопасно

Еще по теме

Анна Седокова призналась, что стало причиной развода
Анна Седокова рассказала про мужа - алкоголика
Суд считает, что экс-участница группы "ВИА Гра" представляет угрозу для своей дочери
Певица Анна Седокова рассказала про отца своего ребенка