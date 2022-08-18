Авторы Crash Bandicoot 4 из Activision Blizzard тизерят свою новую игру
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Авторы Crash Bandicoot 4 из Activision Blizzard тизерят свою новую игру

Авторы Crash Bandicoot 4 из Activision Blizzard тизерят свою новую игру


Компания Microsoft сейчас находится в процессе покупки издательства Activision Blizzard, студии которого продолжают работать не только над серией Call of Duty. Есть команды, имеющие имеют проекты, которые на данный момент не были анонсированы, например, студия Toys for Bob.

Команда Toys for Bob известна по играм Spyro: Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Сейчас она работает над неким проектом, про который пока не рассказывает. Это стало известно из социальных сетей студии, которые опубликовали загадочное изображение — его можно видеть ниже.


Игроки считают, что студия Toys for Bob может таким образом тизерит проект, который появится на Gamescom.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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