Bethesda отказалась от идеи показывать новый геймплей Starfield на Gamescom

Вадим Карасев





После демонстрации Starfield в рамках Xbox & Bethesda Showcase разработчики больше не показывают проект. Время от времени они делятся некоторыми деталями о мире игры и разработке, но без крупных геймплейных демонстраций. Фанаты ожидали, что Starfield покажут на Gamescom 2022, но, похоже, этого не произойдет.

Изначально на сайте Bethesda, в анонсе участия в выставке Gamescom, разработчики заявили, что на немецком мероприятии можно будет: «Прийти посмотреть на игровой процесс Redfall и Starfield».

Спустя несколько дней после анонса, когда игроки в соцсетях начали обсуждать Bethesda на Gamescom и надежду увидеть новые игровые кадры Starfield, разработчики поправили информацию на сайте, изменив сообщение на: «Приходите посмотреть повтор презентаций геймплея Xbox & Bethesda Games Showcase для Redfall и Starfield».

Таким образом, на Gamescom не следует ожидать новую демонстрацию Starfield. Напомним, на QuakeCon 2022 тоже не будет Starfield, но обещают показать Redfall.