Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы, или С легким паром!"
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Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы, или С легким паром!"

Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы, или С легким паром!"

На YouTube вышел первый трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" (About Fate) — ремейка советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Режиссером нового фильма стал российский режиссер Марюс Вайсберг ("Ржевский против Наполеона", "Гитлер капут!", "Бабушка легкого поведения"), а главные роли сыграли Эмма Робертс и Томас Манн.

Изначально в кастинге также был заявлен Гаррет Хедлунд, но в финальном списке актеров он не фигурирует. Бывшего бойфренда главной героини (своеобразный аналог Ипполита) играет Льюис Тан. Премьера фильма ожидается 9 сентября.


О съемках стало известно в апреле 2021 года, а работа на площадке началась уже летом того же года.

Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира,

— говорил о своем проекте Вайсберг.

Звезды советского фильма, Лия Ахеджакова и Валентина Талызина, ранее раскритиковали идею ремейка.


Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде"


Новая лента не является полной калькой советского кинохита, без которого не обходится ни один Новый год. Судя по трейлеру, объединяет их только завязка: главный герой по ошибке оказывается в доме главной героини, считая, что попал к себе. Романтические же отношения между ними завязываются, когда девушка просит его сходить с ней на свадьбу сестры и изобразить ее бойфренда (с настоящим она поссорилась накануне и не может признаться в этом родственникам). Несмотря на то, что американский "Женя Лукашин" собирается делать предложение своей девушке, он соглашается выручить случайную знакомую.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Кино
По материалам: spletnik.ru

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