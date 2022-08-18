Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы, или С легким паром!"

Вадим Карасев

На YouTube вышел первый трейлер фильма "Ирония судьбы в Голливуде" (About Fate) — ремейка советской комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Режиссером нового фильма стал российский режиссер Марюс Вайсберг ("Ржевский против Наполеона", "Гитлер капут!", "Бабушка легкого поведения"), а главные роли сыграли Эмма Робертс и Томас Манн.

Изначально в кастинге также был заявлен Гаррет Хедлунд, но в финальном списке актеров он не фигурирует. Бывшего бойфренда главной героини (своеобразный аналог Ипполита) играет Льюис Тан. Премьера фильма ожидается 9 сентября.





О съемках стало известно в апреле 2021 года, а работа на площадке началась уже летом того же года.

Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира,

— говорил о своем проекте Вайсберг.

Звезды советского фильма, Лия Ахеджакова и Валентина Талызина, ранее раскритиковали идею ремейка.





Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде"





Новая лента не является полной калькой советского кинохита, без которого не обходится ни один Новый год. Судя по трейлеру, объединяет их только завязка: главный герой по ошибке оказывается в доме главной героини, считая, что попал к себе. Романтические же отношения между ними завязываются, когда девушка просит его сходить с ней на свадьбу сестры и изобразить ее бойфренда (с настоящим она поссорилась накануне и не может признаться в этом родственникам). Несмотря на то, что американский "Женя Лукашин" собирается делать предложение своей девушке, он соглашается выручить случайную знакомую.





Надя Бесчетникова