"Более 500 лет под внешним управлением": Россия напомнила Латвии, с кого еще ей нужно требовать компенсации

Вадим Карасев

Посольство России в Латвии предложило местным чиновникам пересчитать убытки от "советской оккупации", в последствиях которой Рига обвиняет Москву. Об этом в официальном Telegram-канале написали представители дипмиссии РФ в прибалтийской республике.

В посольстве отметили, что после всех необходимых пересчетов может оказаться, что это не Россия должна выплатить компенсацию Латвии, а наоборот, поскольку СССР активно застраивал Прибалтику важнейшей инфраструктурой.

"Как бы не вышло так, что сотрудники Комиссии, подсчитав стоимость построенной в Латвийской ССР с нуля всей жилищной, транспортно-коммуникационной, портовой и промышленной инфраструктуры, не пришли бы к выводу, что в итоге, наоборот – Латвии надо платить по счетам!" – пишут представители посольства.

В российской дипмиссии напомнили, что практически половину тысячелетия территория современной Латвии находилась под контролем Тевтонского Ордена, Речи Посполитой и Швеции, и потому компенсацию Риге следует требовать не только от России, но и от некоторых стран Европейского союза.

"Не перестаем удивляться избирательности латвийских чиновников. Ведь для ровного счета могли бы подсчитать и убытки от оккупации латвийской земли немецкими крестоносцами, Речью Посполитой и Швецией. А это в совокупности ни много ни мало – более 500 лет нахождения под внешним управлением", – подчеркнули дипломаты.

В конце мая министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что у Латвии появился шанс получить от России многомиллиардную компенсацию за "советскую оккупацию". По мнению министра, Латвии должна достаться часть золотовалютных активов РФ в случае их конфискации. Члены специализированной комиссии насчитали как минимум 300 млрд евро потенциальной компенсации, которые "необходимо взыскать с России".