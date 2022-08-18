Бывшая жена Илона Маска захотела лечь под нож, чтобы сделать эльфийские уши

Вадим Карасев

34-летняя певица Граймс и 51-летний предприниматель Илон Маск расстались в сентябре прошлого года. Однако отношения они сохранили хорошие и до сих пор: воспитывают детей и подшучивают друг над другом в соцсетях.

В понедельник певица рассказала, что нашла хорошего хирурга и обратилась к читателям за советом: какие пластические модификации хорошо смотрелись бы на ее лице.

Девушка призналась, что всегда хотела себе эльфийские уши и насадки на зубы, изображающие вампирские клыки. Однако Граймс боится делать такую операцию на ушах, так как последствия могут быть плачевными.



У кого-нибудь получилось нормально сделать эльфийские уши? Я боюсь, что ушной хрящ с трудом заживает. Особенно как музыканту эта операция кажется рискованной, но я хотела этого всю свою жизнь.

Тут и вмешался Илон Маск. "Недостатки от операции по модификации ушей, вероятно, перевешивают преимущества", — написал предприниматель. Певица посетовала, что родилась так рано, когда технологии еще не могут сделать из нее эльфийку: "Похоже, это работа для crispr (технология генетических модификаций). Грустно родиться всего на несколько поколений раньше".



Илон Маск случайно поднял акции "Манчестер Юнайтед" на 17%, а затем снова обронил

Генеральный директор Tesla написал в соцсетях: "Кстати, я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать". Акции команды сразу же вскочили на 17%, а потом у него решили поинтересоваться, правда ли он решился на покупку.

"Нет, это давняя шутка. Я не покупаю никакие спортивные команды. Хотя, если выбирать любимую команду, то это "Манчестер Юнайтед". Я очень любил их в детстве", — написал миллиардер и снова заставил инвесторов суетиться. Акции, ожидаемо, снова упали.

