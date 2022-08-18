Цена EOS выросла на 19% после судебного решения по Block.one

За сутки криптовалюта EOS подорожала на 19,1%, актив торгуется на уровне $1,53, согласно CoinGecko. Скачок цены произошел после вынесения судебного решения по иску против Block.one.

Данные: CoinGecko.

За последние семь дней котировки монеты выросли более чем на 29%. Биткоин за этот период прибавил 1,1%, а цена Ethereum накануне важнейшего обновления The Merge выросла на 8%.

В мае 2020 года инвесторы подали групповой иск к компании Block.one, изначально запустившей сеть EOS. Они утверждали, что ICO проекта на $4,2 млрд было продажей ценных бумаг.

В июне 2021 года Block.one согласилась урегулировать конфликт с выплатой $27,5 млн.

15 августа судья Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан отказал в одобрении мирового соглашения. Согласно The Block, он постановил, что ведущий истец Crypto Assets Opportunity Fund не представлял должным образом интересы всех инвесторов.

В декабре 2021 года сообщество EOS решило прекратить регулярные выплаты Block.one, заявив, что она больше не действует в интересах сети.

В феврале 2022 года некоммерческая организация EOS Network Foundation заявила о намерении взыскать с компании $4,1 млрд.

Напомним, ранее аналитики Integra обнаружили признаки манипуляций в ходе ICO EOS.