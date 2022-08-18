Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты
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Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты

Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты

В Центробанке заявили, что российским гражданам следует открыть счет в зарубежном банке и там хранить валюту "недружественных стран". Об этом сообщается в информационно-просветительском Telegram-канале Банка России.

В регуляторе отметили, что если россиянин не хочет открывать счет за рубежом, его активы и деньги "недружественных стран", хранящиеся в России, могут попасть под санкции и быть заморожены. Поэтому ЦБ посоветовал гражданам хранить валюту в зарубежных банках.


"Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом. Если для вас важно хранить деньги в России, то лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы", – заявили представители Центробанка.

В Банке России отметили, что за хранение сбережений в долларах или евро российскими банками взимается крупная комиссия, в отличие от хранения в рублях.

Накануне юристы компаний McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP начали поиск инвесторов, чтобы "отсудить" активы граждан России, попавших под санкции. Полученные деньги, согласно инициативе, планируется использовать для "компенсации потерь украинцам".



Автор: Виктор Садальцев
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По материалам: uposters.ru

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