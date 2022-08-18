Центробанк предложил лайфхак для российских держателей валюты
В Центробанке заявили, что российским гражданам следует открыть счет в зарубежном банке и там хранить валюту "недружественных стран". Об этом сообщается в информационно-просветительском Telegram-канале Банка России.
В регуляторе отметили, что если россиянин не хочет открывать счет за рубежом, его активы и деньги "недружественных стран", хранящиеся в России, могут попасть под санкции и быть заморожены. Поэтому ЦБ посоветовал гражданам хранить валюту в зарубежных банках.
В Банке России отметили, что за хранение сбережений в долларах или евро российскими банками взимается крупная комиссия, в отличие от хранения в рублях.
Накануне юристы компаний McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya LLP начали поиск инвесторов, чтобы "отсудить" активы граждан России, попавших под санкции. Полученные деньги, согласно инициативе, планируется использовать для "компенсации потерь украинцам".
Автор: Виктор Садальцев