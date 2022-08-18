Что больше всего бесит Скорпионов в окружающих людях

Вадим Карасев

Скорпионы — люди относительно оптимистичные, но легко выходят из себя, а также крайне медленно возвращаются в нормальное состояние. Именно поэтому рекомендуем помнить о том, что способно их вывести из равновесия.

Скорпионам часто требуется очищение от негатива, потому что они все принимают на свой счет. Расстроить или вывести этого человека из себя абсолютно не сложно.

Неповиновение

Скорпионы ненавидят, когда им не подчиняются. Само собой, они прекрасно понимают, что кто-то не обязан им подчиняться, поэтому это касается в первую очередь детей, второй половинки, младших братьев или сестер и тех, кто стоит ниже по должности на работе.

Если кто-то наотрез отказывается выполнять то, что говорит Скорпион. Это может вывести человека данного Знака из себя. В понимании Скорпиона, некоторые люди должны слушаться его беспрекословно.

Лицемерие

Скорпионов больше всего на свете бесят лицемеры, которые говорят в глаза одно, а за спиной совершенно другое. Любое проявление этого поведения они воспринимают как неуважение. Скорпионы прекрасно понимают, что лгуны и лицемеры надеются на глупость человека, которого пытаются обвести вокруг пальца. Это-то их и бесит больше всего, ведь они терпеть не могут, когда кто-то сомневается в их интеллектуальных способностях. Никогда не держите Скорпиона за дурака, если не хотите получить безжалостного врага.

Вторые роли

Скорпионы не хотят быть исполнителями. Их ужасно бесит, когда кто-то считает их лишь за расходный материал. Это очень гордые люди, так что с ними лучше демонстрировать уважение. Даже если кто-то стоит выше в иерархической структуре, ему лучше общаться со Скорпионами уважительно.

Неустанное веселье

Скорпионы прекрасно понимают, когда можно расслабиться и повеселиться, а когда нужно переключаться на работу и дела. Если кто-то из семьи или из рабочего коллектива веселится вместо того, чтобы трудиться, это может их вывести из себя. Скорпионы всегда знают, когда им можно отдохнуть, а когда нужно переключаться на дела. Если человек этого делать не умеет или не хочет, ему стоит ждать беды. Скорпионы на дух не переносят таких личностей. Ждать, что такое поведение останется незамеченным, как минимум глупо.

Попытки узнать их тайны

У Скорпионов тайн вагон и маленькая тележка. Любой человек данного Знака не хочет, чтобы кто-то пытался у него выудить каике-то тайны. Если вы хотите общаться со Скорпионом нормально и без негатива, то ни в коем случае не просите его рассказать о себе то, чего он рассказывать не хочет. Со временем этот человек сам может дать вам важную информацию о себе, которая скрыта от посторонних.

Навязывание своего мнения

Ни при каких обстоятельствах не говорите Скорпиону, что и как он должен делать. Если этому человеку понадобится от вас дельный совет, он сам попросит его дать. В ином случае не стоит строить из себя мудрецов и экспертов. Представители данного Знака не любят зазнаек.

Самостоятельность детей, внуков

Скорпионы — это родители и бабушки с дедушками, которые постоянно норовят помочь. Самостоятельность детей и внуков их раздражает, потому что им нравится, когда с их мнением считаются другие. Это неотъемлемая часть их жизни, ведь таким образом их близких доказывают им свою преданность, любовь и уважение.

Нарушение порядка в доме

Тут дело не в чистоте, как в случае с Девами. Тут речь идет о правилах дома, которые актуальны для Скорпионов и придуманы ими же. Если у Скорпионов есть некоторые правила относительно того, кто, как и когда занимается делами в доме, то эти договоренности лучше никогда не нарушать. Если у вас есть обязанности, то их лучше выполнять неукоснительно.

Осуждение

Когда кто-то сыпет «соль на рану», это выводит Скорпионов из себя моментально — словно вы зажгли спичку в помещении с утечкой газа. Скорпионы ненавидят, когда кто-то осуждает их, особенно если они сами и так понимают, насколько большую ошибку они совершили. Старайтесь так не делать, если дорожите отношениями с человеком этого Знака. Наоборот, постарайтесь его поддержать и внушить ему, что он сделал всё, что мог — что никакой вины у него на душе быть не должно.