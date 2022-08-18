Что нужно святить в церкви на Яблочный Спас, отмечаемый 19 августа 2022 года

На Яблочный Спас, отмечаемый 19 августа 2022 года, установлены строгие правила, которым верующие должны строго следовать. Это название праздника является народным. В Православном календаре он значится, как Преображение Господне.

Что нужно святить на Яблочный Спас 19 августа 2022 года

Издавна православные христиане ежегодно празднуют 19 августа Преображение Господне, народное название которого звучит, как Яблочный Спас. Его этот праздник получил не случайно, ведь яблоки в этот день занимают важное место.

Ещё с давних времен считалось, что созревшие плоды в конце лета — это ни что иное, как вознаграждение за целый год тяжелого труда. Тем самым, освящая плоды в день Преображения Господнего, церковь благословляет все труды человечества Божьей благодатью.





Именно поэтому главными продуктами, которые необходимо освятить в Преображение Господне являются созревшие к 19 августа яблоки и виноград. Кроме них в церковь на освящение также можно брать персики, сливы, мед, всевозможные овощи, хлеб, соль и хрен. Также, согласно традиции, в корзинку следует положить несколько пучков колосьев пшеницы и ржи, а также различные полевые цветы, необходимые для прославления природы.

Что можно и что нельзя делать на Яблочный Спас, 19 августа 2022 года

Необходимым действием в Преображение Господне считается посещение праздничной литургии, затем стоит освятить яблоки и другие разрешенные продукты. Стоит отметить, что алкоголь, мясо, деньги и остальные материальные ценности нести в церковь на освящение строго запрещено.





После освящения необходимо раздать часть продуктов нуждающимся и детям. Считается, что чем щедрее человек будет раздавать освященные продукты, кому это необходимо, тем благополучнее будет следующий год его жизни.

Также народное поверье гласит, что в этот день яблоки обладают магической силой, именно поэтому откусывая первое освященное яблоко стоит загадать желание, которое, согласно народным приданиям, в скором времени обязательно сбудется.





Нужно также не забывать, что это ничто иное, как великий Церковный праздник, в который стоит придерживаться определенных правил поведения. В этот день запрещено ругаться, сквернословить, напиваться до опьянения, а также употреблять различные молочные и мясные блюда.

Что готовить на Яблочный Спас, 19 августа 2022 года

Преображение Господне не зря названо в народе Яблочным Спасом и праздничные блюда этого дня не стали исключением участия главного продукта торжества — яблок. На Яблочный Спас традиционно принято готовить различную выпечку с яблоками, не ограничивая хозяек в разнообразии. Это могут быть и пироги, и булочки, и различные пирожки с яблоками.





Также одним из праздничных блюд этого дня считаются запеченные в духовке яблоки, политые медом. В связи с тем, что 14 августа 2019 года начался Успенский пост, длящийся две недели, в Преображение Господне разрешено есть рыбу, растительное масло и даже пить вино. Однако, все остальные праздничные блюда обязательно должны быть постными.