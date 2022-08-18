Что россиян может сделать счастливее ?
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Что россиян может сделать счастливее ?

Что россиян может сделать счастливее ?
Некоторым людям нужна всего лишь малость, чтобы быть счастливыми. Почти все россияне — 93% — хотели бы внести изменения хотя бы в одну сферу своей жизни, чтобы стать счастливее. При этом для большинства ощущение внутренней удовлетворенности связано с деньгами и работой. Для 78% граждан счастье непосредственно связано с повышением заработной платы. Еще 43% участников заявили, что для них в приоритете вообще смена работы,  — новое место позволило бы им чувствовать себя куда счастливее, чем сейчас. Освоение новых навыков считают необходимым для внутренней гармонии и чувства удовлетворенности 38% граждан.  Почти каждому третьему нужна для счастья самая малость  — всего лишь хороший отдых. Прогулка по лесу или парку могла бы создать нужное состояние у 19% респондентов. Остальных способны удовлетворить появление нового увлечения, новых друзей и нового партнера, а также помощь врача или коуча. Но таких людей оказалось совсем немного — 16, 11 и 14% соответственно, сообщают «Аргументы и факты».  Ранее психолог Светлана Колосова рассказала, сколько дней необходимо для того, что по-настоящему отдохнуть и восстановить силы. По ее мнению, коротких праздников и длинных выходных обычно не хватает. Все дело в том, что усталость у большинства из них не столько физическая, сколько психологическая. А для перезагрузки требуется куда больше времени, чем три свободных дня.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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