Чулпан Хаматова подставила Евгения Миронова, уверен Шахназаров

Актриса Чулпан Хаматова лишилась партнера из-за своей позиции. Артистка и Евгений Миронов не только дружат много лет, но и снимаются вместе, а также играют на театральной сцене. Но теперь их разделяют разные страны, а также политические взгляды. Как известно, Чулпан Хаматова резко раскритиковала специальную военную операцию по защите Донбасса и переехала в Латвию. Актриса пытается строить карьеру и уже выступает на сцене рижского театра, хотя признается — тех гонораров, которые она привыкла получать в России, там нет. Нет рядом и партнера Евгения Миронова. Вместе они снимались в кино и выходили на сцену Театра наций. Известный актер после посещения Донбасса изменил позицию относительно спецоперации и теперь активно поддерживает наших солдат. А вот с Чулпан, похоже, они разошлись во взглядах.«Жене не разрешили со мной выходить на сцену даже на гастролях», — сказала Хаматова после одного из недавних выступлений в Новом Рижском театре, цитируют латвийские СМИ. На ее слова бурно отреагировал Михаил Шахназаров, который в эфире YouTube-проекта «Полный абзац» набросился на Чулпан. «Она не сказала, кто не разрешил. Какие власти? Но я уверен, что речь идет о Латвии, потому что Евгений был на Донбассе и возил туда спектакль», — заявил журналист. Он остался удивлен и тем, что Хаматова фактически подставила Миронова на которого теперь могут смотреть косо и в России. «Если вы продолжаете дружить, то зачем ты сдаешь человека, которого считаешь близким? Для меня это странно», — удивился Шахназаров. К слову, Чулпан активно изучает латышский, чтобы выходить к публике и общаться на местном языке. Осенью ее ожидает несколько премьер. Отметим, что пока артистка не планирует возвращаться, хотя в интервью Екатерине Гордеевой она говорила — денег у нее не так много, как думают хейтеры, поэтому нужно искать любые возможности, чтобы содержать детей.