Действенные народные средства, которые помогут убрать неприятный запах из комнатных тапочек в домашних условиях

Многие люди привыкли дома ходить в комнатных тапочках, но часто они сталкиваются с неприятным запахом, который исходит от обуви. Они часто используются, поэтому впитывают в себя все запахи, в том числе и пот.

Что делать с домашними тапочками, чтобы избавиться от запаха пота

Если вы носили мокрые тапочки, а потом заметили, что от них исходит неприятный аромат, сначала стоит постирать их в мыльном растворе. Избавиться от плохого аромата бывает очень сложно, но самым первым способом является стирка.

Тапочки из светлой ткани можно оставить на ночь в растворе с небольшим добавлением хлорки. Однако такой вариант не подойдет для изделий из натуральной кожи. Такую обувь нужно промывать холодной водой и насухо сразу вытирать. Далее кожаное изделие нужно протереть ватным тампоном, смоченным в лимонном соке. После процедуры желательно проветрить тапочки на свежем воздухе хотя бы несколько часов.





Неприятный аромат, который исходит от комнатных тапочек, может поставить в неловкое положение. Особенно неприятно будет, если придут гости, а им дадут такие несвежие тапочки. Избавиться от неприятного аромата не так и просто, но вполне реально, если постараться. Существуют некоторые способы, что помогут сделать тапочки свежими и чистыми.

Как избавиться от неприятного запаха домашних тапочек народными методами





Что делать, чтобы домашние тапочки не издавали вонь

В борьбе с плохим запахом поможет обычный, который способен хорошо впитывать влагу и разные запахи. Достаточно взять два старых носка, положить в каждый по восемь таблеток и оставить это все в тапках на ночь. Этого хватит, чтобы окончательно избавиться от запаха пота. Таблетки все впитают вместе с влагой; Хорошим средством будет. Внутрь тапочек стоит отправить чайные пакетики или зерна кофе. Лучше все это проделать перед сном, а утром просто вытрусить обувь. Эти средства как губка вбирают все неприятные запахи, а также придают хороший аромат. Остатки чая или кофе можно собрать пылесосом; Подойдут перекись, которые помогут вернуть обуви бывалую свежесть. Смочите ватный диск жидкостью и протрите тапочки изнутри. Стоит отметить, что данные средства также способны отлично бороться с грибком, нейтрализуя бактерии. Если остается специфический аромат, нужно обработать тапочки еще раз; Неплохим помощником считается, которую стоит насыпать в обувь и оставить на ночь. Данное средство является сыпучим веществом, которое отлично впитывает запахи и влагу. Утром достаточно просто вытрусить тапки над мусорным ведром или воспользоваться пылесосом.

Если вы мучаетесь от чрезмерного потоотделения ног, то тапочкам, которые используете дома, нужно каждый день уделять внимание. Для этого важно на ночь оставлять внутри абсорбенты. Кроме того, лучше их вовсе носить с носками, а последние менять каждый день. Это очень важно, особенно в том случае, если вы купили фетровые тапочки, которые требуют деликатного ухода.





Избавиться от неприятного аромата грибка можно только после того, как болезнь будет вылечена. Нужно будет несколько раз обработать обувь раствором с добавлением небольшого количества хлорки, после чего хорошо проветрить на свежем воздухе.

Такая процедура не только поможет избавиться от неприятного запаха, но и предотвратит повторное появление грибка.

Если обувь на протяжении длительного времени была в сыром помещении, она впитала неприятный запах плесени. От него избавиться сложно. Первым делом нужно вымыть тапочки мыльным раствором, потом вытереть хлоркой, нашатырем и спиртом. После проведенных процедур обувь нужно отправить проветриваться на свежий воздух хотя бы на сутки.