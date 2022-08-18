День 18 августа в истории

День географа

Праздник был установлен приказом Министерства экономического развития РФ от 3 апреля 2020 года в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа.

Дата праздника выбрана не случайно: 18 августа 1845 года по высочайшему повелению императора Николая I было учреждено Русское географическое общество. Инициатором его создания был адмирал Федор Литке. Среди учредителей были адмиралы Иван Крузенштерн и Фердинанд Врангель, естествоиспытатель Карл Бэр, астроном Василий Струве, лингвист Владимир Даль и меценат князь Владимир Одоевский.

С момента своего основания Общество не прекращало своей деятельности, однако название неоднократно изменялось: Императорское Русское географическое общество (1850-1917), Государственное географическое общество (1926-1938), Географическое общество Союза ССР (1938-1992), современное название (1845-1850, 1917-1926 и с 1992 года).

Русское географическое общество внесло большой вклад в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, а также Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Эти исследования связаны с именами таких известных путешественников, как Николай Пржевальский, Михаил Певцов, Михаил Грумм-Гржимайло, Петр Семенов-Тян-Шанский, Владимир Обручев, Николай Миклухо-Маклай и др.

Общество также вело широкую издательскую и просветительскую деятельность. Выходили в свет «Записки Русского географического общества», с 1865 года издаются «Известия Русского географического общества», а с 1952 года — «Географические сборники».

В настоящее время Российское географическое общество объединяет свыше 20 тысяч членов как в России, так и за рубежом. Региональные отделения организации открыты во всех субъектах РФ.

Российское географическое общество возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу, а председателем его Попечительского совета является Президент РФ Владимир Путин.

28 лет назад (1994) был создан Российский зерновой союз

Учредителями организации выступили: ОАО «Федеральная контрактная корпорация «Росхлебопродукт», АООТ «Корпорация «Мособлхлебопродукт», ОАО «АТО ОГО», АООТ «Рязанская зерновая компания», Московская Биржа МТБ, АОЗТ «Агрин» и ВАО «Экспортхлеб». Сегодня Российский зерновой союз — одно из крупнейших объединений в отечественном аграрном секторе. Он объединяет более 270 организаций агропромышленного сектора.

35 лет назад (1987) на аэродроме в Тушине состоялось первое публичное выступление пилотажной группы «Русь»

История этой старейшей авиационной группы высшего пилотажа началась с постановления Совета Министров СССР о праздновании 70-летия Октябрьской революции. В честь юбилея было решено устроить грандиозный авиационно-спортивный праздник на аэродроме в Тушине. Пилотажная группа была сформирована на базе Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ. Днем ее создания считается 3 июня 1987 года, когда после долгих тренировок в воздухе была построена формация из 9 самолетов Л‑39 «Альбатрос».

Сегодня «Русь» принимает участие в многочисленных авиационных праздниках в России. Летчики группы также неоднократно демонстрировали свое мастерство в Чехии, Эстонии, Латвии, на Украине, в Дании, Белоруссии и других странах.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов»

В операции, которая началась 12 июля 1943 года, были задействованы войска Западного, Брянского и Центрального фронтов. Всего: около 1,3 миллиона человек, более 21 тысячи орудий и минометов, 2,4 тысячи танков и свыше 3 тысяч самолетов. Им противостояли войска группы армий «Центр» в составе около 600 тысяч человек, более 7 тысяч орудий и минометов, 1200 танков и свыше 1100 самолетов.

В ходе операции «Кутузов» советские войска освободили город Орел, разгромили 15 вражеских дивизий. Были созданы условия для развития наступления на брянском направлении и в восточные районы Белоруссии.

240 лет назад (1782) в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия памятника императору Петру I, также известного как «Медный всадник»

Он был сооружен по указу императрицы Екатерины II. Монумент создал французский скульптор Этьен Фальконе, который для этого специально приехал Россию.

По замыслу автора, основанием для конной статуи Петра I должна была служить огромная естественная скала, которая своими очертаниями напоминает морскую волну. Камень нужного размера был найден недалеко Петербурга в поселке Конная Лахта. «Гром-камень», как его называли местные жители, весил 1600 тонн. Доставка этой гранитной глыбы в Петербург заняла 5 месяцев.

Сооружение памятника продолжалось более 15 лет, и 18 августа 1782 года памятник Петру I был торжественно открыт на Сенатской площади.

Конная скульптура императора выполнена из бронзы. Скульптор изобразил Петра в подчеркнуто динамическом состоянии, одел его в простую и легкую одежду, которая, по словам автора, принадлежит «всем нациям, всем мужам и всем векам; одним словом, это героическое одеяние». Постамент в виде громадной скалы символизирует преодоленные Петром I трудности, а змея под ногами коня — враждебные силы. С двух сторон монумента расположена надпись на русском языке и латыни: «Петру Первому Екатерина Вторая лета 1782».

С 1833 года благодаря А. С. Пушкину, который использовал сюжет об ожившем памятнике в своей поэме, памятник Петру I стали называть «Медный всадник».

2 года назад (2020) в Мали произошел военный переворот

Мятеж произошел на фоне массовых протестов с требованием отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейты из-за его неспособности справиться с нарастающим числом террористических атак со стороны различных исламистских группировок и остановить межобщинное насилие между скотоводами и земледельцами в центральной части Мали. Военные захватили генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа (НКСН). 19 августа Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке, а 21 сентября временным президентом республики был назначен бывший министр обороны Ба Ндао.