Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев высказался о своем уходе. Скоро стартует уже пятый сезон шоу «Голос 60+». И главной интригой и поводом включить телевизор и настроить его на Первый канал станут даже не участники – хотя «игроков» в этой возрастной категории многие считают самыми интересными, а ведущие. Кто бы мог подумать, что место суперпопулярного и востребованного Дмитрия Нагиева займет женщина – Лариса Гузеева. Интрига! Поначалу объявлялось, что Нагиева заменят только в шоу «Голос 60+», но сам телеведущий прокомментировал, что это не так. Дмитрий Нагиев заявил, что не будет вести музыкальные шоу «Голос» и «Голос 60+» на Первом канале как минимум в течение одного сезона. «Я не буду ведущим ни в этой версии («Голос. 60+»), ни в другой. Этот сезон как минимум», — высказался шоумен в разговоре с РБК. Другие подробности он не раскрыл.Кроме того, стали известны имена наставников в новом сезоне программы «Голос.60+». Ими стали певица Елена Ваенга, музыкант Валерий Сюткин, артист Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк. Многие иронизируют и сомневаются: сможет ли Гузеева также искрометно вести шоу «Голос» как Нагиев. Мол, юмора не хватит, тонкости. Но с другой стороны, именно своим юмором, быстрой и довольно резкой, и жесткой реакцией, резкими перепалками с участницами запомнилась Гузеева в шоу «Давай поженимся!» А популярный комик Гарик Харламов так вдохновился ее опусами, что регулярно пародировал Гузееву в своем блоге, и даже шутил, что спит и ест только под «Давай поженимся!». Так что в народном интересе к проекту с такой ведущей, которая давно получила прозвище «человек-мем» можно не сомневаться.