Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»

Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев высказался о своем уходе. Скоро стартует уже пятый сезон шоу «Голос 60+». И главной интригой и поводом  включить телевизор и настроить его на Первый канал станут даже не участники – хотя «игроков» в этой возрастной категории многие считают самыми интересными, а ведущие. Кто бы мог подумать, что место суперпопулярного и востребованного Дмитрия Нагиева займет женщина – Лариса Гузеева. Интрига! Поначалу объявлялось, что Нагиева заменят только в шоу «Голос 60+», но сам телеведущий прокомментировал, что это не так. Дмитрий Нагиев заявил, что не будет вести музыкальные шоу «Голос» и «Голос 60+» на Первом канале как минимум в течение одного сезона. «Я не буду ведущим ни в этой версии («Голос. 60+»),  ни в другой. Этот сезон как минимум», — высказался шоумен в разговоре с РБК. Другие подробности он не раскрыл.
Кроме того, стали известны имена наставников в новом сезоне программы «Голос.60+». Ими стали певица Елена Ваенга, музыкант Валерий Сюткин, артист Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк. Многие иронизируют и сомневаются: сможет ли Гузеева также искрометно вести шоу «Голос» как Нагиев. Мол, юмора не хватит, тонкости. Но с другой стороны, именно своим юмором, быстрой и довольно резкой, и жесткой реакцией, резкими перепалками с участницами запомнилась Гузеева в шоу «Давай поженимся!» А популярный комик Гарик Харламов так вдохновился ее опусами, что регулярно пародировал Гузееву в своем блоге, и даже шутил, что спит и ест только под «Давай поженимся!». Так что в народном интересе к проекту с такой ведущей, которая давно получила прозвище «человек-мем» можно не сомневаться.
# Шоу-бизнес Нагиев Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Сотни сотрудников Google осудили руководство за позицию по абортам
Сотни сотрудников Google осудили руководство за позицию по абортам
В Госдуме заявили о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
В Госдуме заявили о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
Исследователи Messari обеспокоились централизацией нод Ethereum и Solana
Исследователи Messari обеспокоились централизацией нод Ethereum и
Полковник британской армии оценил перспективы украинского конфликта в условиях зимы
Полковник британской армии оценил перспективы украинского конфликта в
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Земфире не хватает денег на жизнь в Европе
Земфире не хватает денег на жизнь в Европе
Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»
Настя Каменских бросила Потапа ради возращения на родину
Настя Каменских бросила Потапа ради возращения на родину
Кети Топурия показала подросших детей на отдыхе
Кети Топурия показала подросших детей на отдыхе
Фадеев пожалел певицу Наргиз после запрета на въезд в Россию
Фадеев пожалел певицу Наргиз после запрета на въезд в Россию
Школы Иркутской области объединят в единую инфосистему
Школы Иркутской области объединят в единую инфосистему
Сколько Чулпан Хаматова зарабатывала за выступления в России
Сколько Чулпан Хаматова зарабатывала за выступления в России

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные мероприятия в Иркутской области
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные

Еще по теме

«Каждый оргазм как инсульт»: Нагиев и Лепс рассмешили зрителей «Голоса» шутками о сексе
Дмитрий Нагиев заявил о желании завершить карьеру и уйти в «декрет»
«Красная морда»: Нагиев объяснил, почему Гагарину держат в шоу «Голос»
"Голос. Дети" 2016: Нагиев раскрыл проблемы шоу