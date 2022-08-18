Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино

Вадим Карасев

Когда-то Максим Колесников мечтал продолжить карьеру актера, но в итоге вернулся на Дом-2. Дмитрию Дмитренко повезло больше и он смог получить роль в телесериале.К слову, его законная супруга, Ольга Рапунцель, полностью одобряет мечты Дмитрия о продолжении работы в кино. Однако из-за этого ей приходится практически самостоятельно заботиться о двух из дочерях, обходясь без помощи супруга.Недавно в своих социальных сетях сама Ольга Рапунцель, судя по всему, рассказывала именно об этой работе мужа. Сейчас можно сделать вывод, что Дмитрий Дмитренко определённо обходит своих бывших коллег по телестройке в желании сделать актёрскую карьеру. Пусть он и не в главных ролях, но его стремление всё равно похвально. Тем более неизвестно, что будет дальше. Может ему удастся в будущем пробиться в большое кино и стать достаточно известным, чтобы получать главные роли?Впрочем, его главным конкурентом является Никита Шлюков. Его список небольших ролей явно будет побольше. Посмотрим, к чему это приведёт.