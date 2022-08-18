Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения

Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Шоумен Максим Галкин опубликовал свежее видео с 8-летней дочерью Лизой. Максим Галин, Алла Пугачева и их дети Лиза и Гарри уже полгода находятся за границей. В конце февраля звездная семья уехала в Израиль, а месяц назад перебралась в Юрмалу. Артист сейчас не часто делится видеороликами с детьми и рассказывает об их жизни. Накануне в личном блоге он показал, как его дочь Лиза исполняет песню собственного сочинения. На видео ребенок качается на качелях во дворе. «Я как птичка взлетаю, а ты такой силач, на качелях меня качаешь, thank you very much», — спела Лиза. Напомним, свой отъезд из России Галкин называет вынужденной мерой. Как признавался юморист, его концерты на родине массово отменяли. Ранее в этом вопросе Максима поддержала его коллега Юлия Меньшова. «Это довольно неприятно, я сама езжу с антрепризными спектаклями… И когда у него отменилось, скажем, десять концертов запланированных, он сначала уехал в Израиль, сказав, что у него там отпуск, а затем гайки стали закручиваться…» — высказалась Юлия. Вместе с тем ведущая отметила, что это свободный выбор Галкина — в какой стране жить. Отметим, что за границей Максим получает щедрые гонорары. Ранее стало известно, что за один концерт в Европе на счет артиста падает порядка шести миллионов рублей. Добавим, что у Галкина есть знакомые за рубежом, поэтому проблем с организаций выступлений у него пока не возникало.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Сотни сотрудников Google осудили руководство за позицию по абортам
Сотни сотрудников Google осудили руководство за позицию по абортам
В Госдуме заявили о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
В Госдуме заявили о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
Исследователи Messari обеспокоились централизацией нод Ethereum и Solana
Исследователи Messari обеспокоились централизацией нод Ethereum и
Полковник британской армии оценил перспективы украинского конфликта в условиях зимы
Полковник британской армии оценил перспективы украинского конфликта в
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Земфире не хватает денег на жизнь в Европе
Земфире не хватает денег на жизнь в Европе
Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев весьма лаконично прокомментировал уход из шоу «Голос»
Настя Каменских бросила Потапа ради возращения на родину
Настя Каменских бросила Потапа ради возращения на родину
Кети Топурия показала подросших детей на отдыхе
Кети Топурия показала подросших детей на отдыхе
Фадеев пожалел певицу Наргиз после запрета на въезд в Россию
Фадеев пожалел певицу Наргиз после запрета на въезд в Россию
Школы Иркутской области объединят в единую инфосистему
Школы Иркутской области объединят в единую инфосистему
Сколько Чулпан Хаматова зарабатывала за выступления в России
Сколько Чулпан Хаматова зарабатывала за выступления в России

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные мероприятия в Иркутской области
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные

Еще по теме

Максим Галкин показал страстные танцы с Аллой Пугачевой: видео
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео
Максим Галкин опубликовал в соцсети трогательное видео из семейного архива с Аллой Пугачевой и дочерью Лизой
Максим Галкин отдыхает с детьми на Кипре: фото и видео