Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения

Шоумен Максим Галкин опубликовал свежее видео с 8-летней дочерью Лизой. Максим Галин, Алла Пугачева и их дети Лиза и Гарри уже полгода находятся за границей. В конце февраля звездная семья уехала в Израиль, а месяц назад перебралась в Юрмалу. Артист сейчас не часто делится видеороликами с детьми и рассказывает об их жизни. Накануне в личном блоге он показал, как его дочь Лиза исполняет песню собственного сочинения. На видео ребенок качается на качелях во дворе. «Я как птичка взлетаю, а ты такой силач, на качелях меня качаешь, thank you very much», — спела Лиза. Напомним, свой отъезд из России Галкин называет вынужденной мерой. Как признавался юморист, его концерты на родине массово отменяли. Ранее в этом вопросе Максима поддержала его коллега Юлия Меньшова. «Это довольно неприятно, я сама езжу с антрепризными спектаклями… И когда у него отменилось, скажем, десять концертов запланированных, он сначала уехал в Израиль, сказав, что у него там отпуск, а затем гайки стали закручиваться…» — высказалась Юлия. Вместе с тем ведущая отметила, что это свободный выбор Галкина — в какой стране жить. Отметим, что за границей Максим получает щедрые гонорары. Ранее стало известно, что за один концерт в Европе на счет артиста падает порядка шести миллионов рублей. Добавим, что у Галкина есть знакомые за рубежом, поэтому проблем с организаций выступлений у него пока не возникало.