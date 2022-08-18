Дочка Кристины Орбакайте похвасталась фигурой в купальнике

51-летняя певица Кристина Орбакайте поделилась фото дочери Клавдии с отдыха в Греции. Исполнительница хита «Перелетная птица» отдыхает вместе со своей семьей. Кристина счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Пара воспитывает дочь Клавдию. Девочка практически не расстается с матерью, бывает за кулисами ее концертов, появляется на публичных мероприятиях и путешествует. После того, как Орбакайте выступила в Анапе, члены звездной семьи отправились на отдых. Выбор актрисы комедии «Любовь-морковь» пал на греческий остров Миконос. Он пользуется популярностью у туристов со всего мира. В том числе, российских звезд. Здесь бывают Тимати, Ольга Бузова, Полина Гагарина и другие исполнители. Сегодня погода на Миконосе выдалась жаркой. Температура воздуха на курорте превысила 30 градусов. Кристина и Клавдия не испугались солнца и вышли на пляж.Кристину впечатлил этот момент. Актриса драмы «Фара» сравнила дочь со сказочной героиней. «Маленькая русалочка», — сказала заслуженная артистка России. Поклонники Орбакайте сделали много комплиментов ей и Клаве. «Какая же красивая девочка!», «Такая взрослая. Как летит время», «Симпатичная девчушка», «Прелестная Клавочка», «Радость мамина и папина», «Так похожа на вас, Кристина. Поразительно», «Папины гены. Лицо Михаила, грация Кристины», «Девочка из сказки», «Аккуратнее с солнцем! Берегите кожу», «Улыбка ярче солнца», «Красивый пейзаж и красивая Клава», «Девочка из пены морской», «Похожа и на Мишу, и на Кристину», «И точно – русалочка», «Мамина прелесть», — высказались фолловеры.