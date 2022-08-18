Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу

В Куйтунскую районную больницу поступили два аппарата искусственной вентиляции легких. Их приобрели в рамках регионального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области», сообщает пресс-служба Минздрава Иркутской области.

Медицинское оборудование установили в отделении анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии. Общая стоимость аппаратов — более четырех миллионов рублей.

До конца года по проекту модернизации первичного звена здравоохранения в больницы региона поступит 46 единиц оборудования. В их числе операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и другое.