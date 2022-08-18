Джона Хилл отказался продвигать свои фильмы и удалил инстаграм* из-за проблем с ментальным здоровьем
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Джона Хилл отказался продвигать свои фильмы и удалил инстаграм* из-за проблем с ментальным здоровьем

Джона Хилл отказался продвигать свои фильмы и удалил инстаграм* из-за проблем с ментальным здоровьем

Звезда фильмов "Мачо и ботан", "SuperПерцы" и "Немножко беременна" Джона Хилл написал открытое письмо, в котором заявил, что больше не будет участвовать в промокампаниях своих фильмов, поскольку это может навредить его психическому здоровью. Как признался 38-летний актер и режиссер, он почти 20 лет борется с паническими атаками, а общение с прессой и появление на публичных мероприятиях их усугубляют.

Портал Deadline опубликовал письмо Хилла в преддверии выхода его нового документального фильма под названием Stutz. Лента расскажет об общении Джоны с его психотерапевтом Филом Штутцем. Актер начал посещать этого специалиста еще в 2017 году, обратившись к нему по рекомендации Хоакина Феникса. В фильме Хилл и Штутц обсуждают вопросы ментального здоровья Джоны. По словам актера, фильм он снял, чтобы поделиться с широкой аудиторией в формате развлекательной ленты теми инструментами, о которых узнал благодаря терапии и которые помогают ему самому справляться с приступами паники.

Вы не увидите меня на промомероприятиях, посвященных этому фильму или другим моим новым лентам. Это важный шаг, который я делаю, чтобы защитить себя. Если я брошусь продвигать фильм, чувствуя себя все хуже, это просто будет нечестно по отношению ко мне и к этой картине,

— пишет Джона. Он также пояснил, что надеется помочь людям открыто говорить о вопросах душевного здоровья:

Обычно я воспринимаю подобные письма или заявления как какой-то кринж, но я понимаю, что являюсь одним из тех немногих привилегированных людей, которые могут позволить себе на время отойти от дел. Я знаю, что не потеряю работу, пока занимаюсь своим здоровьем. Надеюсь, благодаря этому письму и фильму Stutz станет более нормальным говорить о таких вещах и действовать. Так люди будут делать шаги к выздоровлению, а окружающие смогут лучше их понять.

На этой неделе Хилл удалил свой аккаунт в инстаграме, что пресса тоже связывает с его работой над ментальными проблемами. Ранее Джона Хилл рассказывал, как лишний вес влиял на его карьеру и душевное состояние.

"Цифровой детокс" практикуют и другие звезды. Так, исполнитель роли Человека-паука Том Холланд несколько дней назад объявил 67 миллионам своих фолловеров, что временно удаляет приложение Instagram, поскольку соцсети "губительно сказываются на ментальном здоровье". По той же причине ранее на время уходили из соцсетей Селена Гомес, Деми Ловато, Камилла Кабелло и Эд Ширан.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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