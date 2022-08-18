Филипп Киркоров сорвался в Америку

Певец Филипп Киркоров в спешном порядке уехал из России. Известный адвокат Андрей Алешкин сообщил о том, что Филипп Киркоров улетел в США для того, чтобы срочно продать свою американскую недвижимость.«Иностранные активы россиян сегодня находятся в рисковой зоне. Сейчас возможно все, поскольку ситуация крайне нестабильная», — заявил юрист «Экспресс-газете». Алешкин также уточнил, что недавно Киркоров ездил в Донбасс, а значит, может оказаться под санкциями. А в США, по словам адвоката, у поп-короля есть шикарная недвижимость.