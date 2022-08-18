Foxtel извинился перед Эмилией Кларк за слова «низенькая, коренастая девочка»

Вадим Карасев

Foxtel извинился перед звездой «Игры Престолов» Эмилией Кларк за фразу «низенькая девочка»

Австралийская телекомпания Foxtel принесла извинения перед британской кинозвездой Эмилией Кларк за сказанные в ее адрес слова о том, что актриса «низенькая и коренастая». Об этом сообщает Variety.

Комментарии по поводу внешности Кларк были произнесены генеральным директором Foxtel Патриком Делани перед премьерным показом сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов» в Сиднее. Глава организации решил пошутить о своих первых впечатлениях перед просмотром шоу. «Я подумал: "Что это за сериал с низенькой, коренастой девочкой, идущей в огонь?"».

Делани имел в виду персонажа Эмилии Кларк — Дейенерис Таргариен. В одной из серий героиня, известная как Мать драконов, проходит сквозь огонь.

Представители Foxtel заявили, что фразу следует воспринимать как самоиронию Патрика. «Цель [этой фразы] состояла в том, чтобы показать, что в то время "Игра престолов" была [для Делани] чем-то новым, и что Эмилия Кларк превратилась из относительно неизвестной в одну из самых узнаваемых и самых любимых актрис в кино», — было сказано в сообщении компании. «От имени г-на Делани Foxtel Group приносит свои извинения, если его комментарии были неправильно поняты и могли кого-то оскорбить», — отметили представители организации.

Ранее актер Стив Туссэн рассказал о расистских оскорблениях после съемок в «Доме Драконов».