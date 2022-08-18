ФСБ предлагает давать статус иноагента за передачу за рубеж данных о перевозке военных
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ФСБ предлагает давать статус иноагента за передачу за рубеж данных о перевозке военных

ФСБ предлагает давать статус иноагента за передачу за рубеж данных о перевозке военных

ФСБ опубликовала проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях российских можно получить статус иноагента. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В июле президентом был подписан закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступит в силу с декабря текущего года. Иноагенты, согласно документу,не смогут заниматься просветительской и образовательной деятельностью в отношении детей, организовывать публичные мероприятия, выпускать информационную продукцию для несовершеннолетних, например журналы, участвовать в проведении общественной экологической экспертизы. Человек, получивший такой статус, не сможет замещать госдолжности, быть членом избирательной комиссии, заниматься продвижением кандидатов на выборах и получать господдержку в творческой деятельности.

В сентябре прошлого года ФСБ утвердила перечень данных в области военной и военно-технической деятельности России, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы иностранным источникам, могут использоваться против безопасности страны, а лица, собирающие такие данные для иностранного заказчика, могут быть признаны иноагентами. В связи с новым законом об иноагентах список дополняется информацией о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения подразделений российской армии и силовых ведомств.


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По материалам: pnp.ru

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