Гадания, обряды и приметы праздника Яблочный Спас, 19 августа 2022 года
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Гадания, обряды и приметы праздника Яблочный Спас, 19 августа 2022 года

Гадания, обряды и приметы праздника Яблочный Спас, 19 августа 2022 года

Популярные гадания, приметы и обряды праздника Яблочный Спас 19 августа 2022 года дошли до наших дней из древности. Необязательно быть суеверными: можно просто прислушиваться к народной мудрости, чтобы избежать многих проблем в жизни.


Обряды и гадания на Яблочный Спас

Один из обрядов дня — угощать блюдами с яблоками друзей, знакомых, соседей, детей и случайных прохожих.

Обычно к этому празднику хозяйки готовили разные яства с яблочной начинкой. Чаще всего — пирожки, оладьи и блины. Кто делится такими лакомствами с окружающими, тот желает им счастья, здоровья и благополучия.


Наши предки в Яблочный Спас посещали могилы усопших родственников, где оставляли яблоки. На кладбище принято было ходить после посещения утреннего богослужения в храме. Откусывая первый кусочек от яблока после их освящения, нужно загадать желание.

Раньше верили, что оно непременно исполнится. Верующим людям не желательно заниматься гаданиями, потому что православная церковь не приветствует то, что связано с оккультизмом. Но поскольку христианские традиции тесно переплелись с языческими, то многие праздники предполагают наличие гаданий.



Гадание, которое поможет привлечь в жизнь удачу

Как сообщает информационный портал rsute.ru, для гадания понадобится яблоко. Важно его верхнюю часть срезать так, чтобы были видны семечки. Если форма кочерыжки в разрезе кажется симметричной, а потому красивой, то это хорошая примета. Значит, есть все шансы достичь успеха в том деле, которым человек в данный момент занимается. Неравномерные края среза и некрасивый рисунок — придется много трудиться, чтобы достичь желаемого.


Гадание на любовь


Чтобы понять, насколько крепки отношения с избранником, следует разрезать одно яблоко. Внимательно присмотреться, все ли косточки внутри плода целы.

Если никаких повреждений у семян нет, то союз двух людей надежен и окажется долговечным.

Нарушена целостность семян — чувства партнеров ослабли, но их еще можно освежить. Негативный результат гадания — не повод расстраиваться, а стимул действовать.


Гадание на исполнение желания


Нужно заблаговременно подготовить 3 яблока разных сортов и цвета. Пусть одно будет желтым, другое — красным, а третье — зеленым. С их помощью будет проводиться гадание на желание. Важный нюанс: плоды лучше выбирать одинаковые по размеру.

Проводить гадание рекомендуется в тихой, пустой комнате, где никто не потревожит. В картонную коробку поместить яблоки. Удобно присесть, закрыть глаза и расслабиться.

Мысленно представить четкую картинку, где желание стало реальностью. Ощутить силу эмоций, которые возникают от обладания тем, о чем человек давно мечтал. Произнести вслух то, что было задумано, не открывая глаз, взять из емкости одно яблоко.

Открыть глаза и посмотреть, какого цвета фрукт. Если попалось красное яблоко, то желание в скором времени сбудется.

Желтое — есть шансы воплотить в жизнь мечту, если приложить максимум усилий. Зеленое яблоко расскажет о том, что желание, скорее всего, не исполнится.


Приметы праздника Яблочный Спас


Одна из примет праздника гласит: кто 19 августа съест яблоко, тот после смерти попадет в Рай. Тот привлечет в жизнь удачу, кто по дороге домой из храма будет угощать освященными яблоками других людей. И только после этого отведает сам плоды из нового урожая.

Народные приметы на 19 августа:

Каким выдался день на Яблочный Спас, таким окажется весь январь и погода на другой церковный праздник — Покрова. Защитить от болезней на весь год поможет употребление яблок с медом 19 августа. Тот разбогатеет, на кого в этот день дважды сядет муха. Следующий год будет урожайным, если люди будут щедро угощать друг друга яблоками.

На Яблочный Спас не стоит ссориться, конфликтовать, клеветать, сплетничать, обижать других, осуждать и отказывать в помощи. Рожденные 19 августа проживут счастливую жизнь, потому что это везучие люди. Защитить их от негатива могут украшения с сапфиром.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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