GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
NFT-игра Snook на базе Polygon открыла возможность запускать "тематические комнаты" экосистемным партнерам Unstoppable Domains и LobsterDAO. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.
Решение BBT Themed room позволяет проектам взаимодействовать с сообществами через игровой процесс в среде для опытных пользователей. Партнеры могут:
- разрабатывать игровые ресурсы с использованием своего бренда;
- устанавливать доступ на основе токенов;
- запускать турниры и другие конкурсные мероприятия.
Команда Snook рассчитывает через партнерство с Unstoppable Domains вовлечь в игру пользователей из многочисленного сообщества децентрализованного регистратора доменов.
Обладатели UD-адресов смогут входить через них в Snook, сражаться с другими владельцами доменов в "тематических комнатах" и зарабатывать токены SNK.
В рамках сотрудничества с NFT-проектом LobsterDAO пройдет эксклюзивный "игровой вечер" для обладателей токенов коллекции. За его проведение проголосовало игровое сообщество.
Напомним, аналитики Newzoo спрогнозировали рост популярности модели Play-to-Earn у разработчиков игр в 2022 году.