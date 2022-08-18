GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains

NFT-игра Snook на базе Polygon открыла возможность запускать "тематические комнаты" экосистемным партнерам Unstoppable Domains и LobsterDAO. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Решение BBT Themed room позволяет проектам взаимодействовать с сообществами через игровой процесс в среде для опытных пользователей. Партнеры могут:

разрабатывать игровые ресурсы с использованием своего бренда;

устанавливать доступ на основе токенов;

запускать турниры и другие конкурсные мероприятия.

Команда Snook рассчитывает через партнерство с Unstoppable Domains вовлечь в игру пользователей из многочисленного сообщества децентрализованного регистратора доменов.

Обладатели UD-адресов смогут входить через них в Snook, сражаться с другими владельцами доменов в "тематических комнатах" и зарабатывать токены SNK.

В рамках сотрудничества с NFT-проектом LobsterDAO пройдет эксклюзивный "игровой вечер" для обладателей токенов коллекции. За его проведение проголосовало игровое сообщество.

Напомним, аналитики Newzoo спрогнозировали рост популярности модели Play-to-Earn у разработчиков игр в 2022 году.