Глава британского МИД Трасс пошла в атаку на Китай

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что странам "Большой семерки" (G7) следует ограничить экспорт технологий в КНР. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказала на встрече с членами Консервативной партии.

По словам главы МИД Соединенного Королевства, Пекин является "страной с авторитарным режимом". Трасс подчеркнула, что эскалация возле Тайваня и трудная ситуация с соблюдением правам человека не только вызывает обеспокоенность Великобритании, но и угрожает безопасности Запада. Опасаясь обострения отношений между КНР и НАТО, министр предложила отказаться от экспорта технологий двойного назначения Пекину.

"Китай становится все более дерзновенным. Нам следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас", — подчеркнула Лиз Трасс.



Глава МИД Соединенного Королевства добавила, что государства "Большой семерки" в данный момент активно трудятся над проработкой альтернативы китайскому торговому проекту "Один пояс – один путь". Дипломат уверена, что этим "новым Шелковым путем" Китай зарабатывает очки влияния в развивающихся странах, и потому Западу необходимо "сдерживать попытки" Пекина.

5 августа китайское правительство заявило о приостановке и прекращении диалога с США по ряду вопросов в связи с посещением Тайваня спикером американской Палаты представителей Нэнси Пелоси. Эксперты полагают, что в регионе едва ли удастся избежать военного конфликта.

Китай примет участие в российских военных учениях "Восток-2022"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) согласилась принять участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". Об этом в пресс-релизе на официальном сайте сообщило Министерство обороны КНР.

"Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях "Восток-2022", – заявили представители оборонного ведомства Китая.

Маневры пройдут на полигонах в Забайкалье и на Дальнем Востоке с 30 августа по 5 сентября текущего года. Цель учений, заявленная российскими организаторами, – "углубление прагматичного и дружественного сотрудничества, а также повышение способности противостоять различным угрозам безопасности". В российском Минобороны подчеркнули, что проведение мероприятия не связано с ростом международной и региональной напряженности.

Глава китайского МИД Ван И подчеркнул, что страна готова укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Позиция Москвы по ситуации с Тайванем демонстрирует "высокий уровень китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства" и поддержку, которую государства оказывают друг другу.