Граймс заявила, что хочет сделать "эльфийские" уши. Ее бывший бойфренд Илон Маск выступил против

Вадим Карасев

Илон Маск пообщался в твиттере (заблокирован в России) со своей бывшей возлюбленной Граймс. Певица написала, что хочет сделать пластическую операцию, чтобы получить "эльфийскую" форму ушей, однако боится неприятных последствий: хрящик может долго срастаться, что может помешать ее музыкальной карьере.





Граймс

Кто-нибудь делал "эльфийские" уши? Я боюсь, что ушной хрящ будет долго заживать. Мне как музыканту эта операция кажется рискованной, но я хотела этого всю свою жизнь. Интересен опыт людей! — написала Граймс.

"Эльфийские" уши, если Граймс на это решится, будут не первым результатом хирургического вмешательства: ранее певица сделала экспериментальную операцию на глазах, заменив верхнюю пленку глазного яблока оранжевым полимером. Благодаря этому она перестала различать оттенки синего цвета, который, по словам певицы, вызывал у нее депрессию.

Однако Маску идея бывшей возлюбленной хирургически изменить форму ушей, очевидно, не очень понравилась. Недостатков у этой операции гораздо больше, чем преимуществ, — ответил ей Илон Маск.





Ситуацию обсуждают в соцсетях: Илон Маск вместо того, чтобы бить тревогу и спешить на помощь, решая психические расстройства мамы его двоих детей, певицы Граймс, троллит ее в комментариях в твиттере. Причуды богатых и сумасшедших. В принципе, чего еще ждать от парочки [пусть и бывших], которые назвали старшего сына X Æ A-12, а дочку — Exa Dark Sideræl,

— пишет телеграм-канал "Только никому".

Граймс и Илон Маск расстались в 2021 году. Вскоре после расставания на свет появился их второй ребенок, которого родила суррогатная мать. Девочку назвали Экса Дарк Сидерель. У Маска и певицы также есть старший сын X Æ A-12, которого Граймс рожала сама.

Незадолго до рождения дочери от Граймс у Илона Маска родились близнецы от одной из его сотрудниц, Шивон Зилис. Об этом стало известно в июле этого года. Рождение детей стало поводом для расставания Маска с новой подругой, актрисой Наташей Бассетт.

У Маска также есть пятеро детей от бывшей жены Джастин Маск. После расставания с Маском у Граймс был роман с трансгендерной женщиной по имени Челси Мэннинг, которая известна тем, что передала WikiLeaks данные американской армии. Недавно стало известно об их расставании.

Ксения Смирнова