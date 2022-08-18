Граймс заявила, что хочет сделать "эльфийские" уши. Ее бывший бойфренд Илон Маск выступил против
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Граймс заявила, что хочет сделать "эльфийские" уши. Ее бывший бойфренд Илон Маск выступил против

Граймс заявила, что хочет сделать "эльфийские" уши. Ее бывший бойфренд Илон Маск выступил против

Илон Маск пообщался в твиттере (заблокирован в России) со своей бывшей возлюбленной Граймс. Певица написала, что хочет сделать пластическую операцию, чтобы получить "эльфийскую" форму ушей, однако боится неприятных последствий: хрящик может долго срастаться, что может помешать ее музыкальной карьере.


Граймс

Кто-нибудь делал "эльфийские" уши? Я боюсь, что ушной хрящ будет долго заживать. Мне как музыканту эта операция кажется рискованной, но я хотела этого всю свою жизнь. Интересен опыт людей! — написала Граймс.

"Эльфийские" уши, если Граймс на это решится, будут не первым результатом хирургического вмешательства: ранее певица сделала экспериментальную операцию на глазах, заменив верхнюю пленку глазного яблока оранжевым полимером. Благодаря этому она перестала различать оттенки синего цвета, который, по словам певицы, вызывал у нее депрессию.

Однако Маску идея бывшей возлюбленной хирургически изменить форму ушей, очевидно, не очень понравилась. Недостатков у этой операции гораздо больше, чем преимуществ, — ответил ей Илон Маск.


Ситуацию обсуждают в соцсетях: Илон Маск вместо того, чтобы бить тревогу и спешить на помощь, решая психические расстройства мамы его двоих детей, певицы Граймс, троллит ее в комментариях в твиттере. Причуды богатых и сумасшедших. В принципе, чего еще ждать от парочки [пусть и бывших], которые назвали старшего сына X Æ A-12, а дочку — Exa Dark Sideræl,

— пишет телеграм-канал "Только никому".

Граймс и Илон Маск расстались в 2021 году. Вскоре после расставания на свет появился их второй ребенок, которого родила суррогатная мать. Девочку назвали Экса Дарк Сидерель. У Маска и певицы также есть старший сын X Æ A-12, которого Граймс рожала сама.

Незадолго до рождения дочери от Граймс у Илона Маска родились близнецы от одной из его сотрудниц, Шивон Зилис. Об этом стало известно в июле этого года. Рождение детей стало поводом для расставания Маска с новой подругой, актрисой Наташей Бассетт.

У Маска также есть пятеро детей от бывшей жены Джастин Маск. После расставания с Маском у Граймс был роман с трансгендерной женщиной по имени Челси Мэннинг, которая известна тем, что передала WikiLeaks данные американской армии. Недавно стало известно об их расставании.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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