Игорь Кобзев прокомментировал свою рабочую поездку в Кировск ЛНР
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Игорь Кобзев прокомментировал свою рабочую поездку в Кировск ЛНР

Игорь Кобзев прокомментировал свою рабочую поездку в Кировск ЛНР

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, отвечая на вопрос журналиста IRK.ru на форуме «Байкал», рассказал о своей недавней рабочей поездке в город Кировск Луганской Народной Республики. Глава региона поделился впечатлениями от встречи с жителями.

Губернатор рассказал о первоочередных задачах: подготовке к отопительному сезону, восстановлению водоснабжения. Кроме того, необходимо восстанавливать учебные классы. В школах Кировска с начала учебного года приступят к занятиям свыше 1200 учеников.

В начале августа стало известно о том, что Иркутская область взяла шефство над городом Кировск Луганской народной Республики, подписано соглашение о сотрудничестве. В Кировск отправили 12 тонн гуманитарной помощи от Иркутской области и доставили коммунальную технику. Кроме того, 94 ребенка из Кировска при поддержке Иркутской области отправились отдыхать в детский оздоровительный центр «Алые паруса» в курортном районе пригорода Евпатории.

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По материалам: irk

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