Игоря Крутого развели на деньги, заявил Разин
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Игоря Крутого развели на деньги, заявил Разин

Игоря Крутого развели на деньги, заявил Разин
Композитор Игорь Круткой выделил внушительную сумму на похороны Юрия Шатунова. Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сенсационно заявил, что родственники Юры Шатунова якобы не хоронили часть праха певца на Троекуровском кладбище. По его словам, это был обман. «Захоронили торжественно, развели Игоря Крутого на деньги. Чтобы эту пустую урну никто не открывал, залили еще и бетоном», — заявил он в соцсетях.
При этом Разин не привел никаких доказательств своим словам. Жена Шатунова ситуацию пока не комментирует. Напомним, Игорь Крутой заплатил почти 4 млн рублей за место на кладбище для Юры Шатунова. Прощались с артистом в столице три дня.
# Шоу-бизнес Крутой Игорь
По материалам: z-aya

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