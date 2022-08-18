Игра Slime Rancher 2 в Game Pass и на Xbox Series X | S выйдет в сентябре
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Игра Slime Rancher 2 в Game Pass и на Xbox Series X | S выйдет в сентябре

Игра Slime Rancher 2 в Game Pass и на Xbox Series X | S выйдет в сентябре


С момента анонса было известно, что игра Slime Rancher 2 станет частью подписки Game Pass. Несколько недель назад разработчики проекта сообщили, что его релиз состоится изначально в раннем доступе, поскольку доработать игру создатели Slime Rancher 2 хотят вместе с игровым сообществом. Сегодня стала известна и дата выхода Slime Rancher 2 в раннем доступе — 22 сентября 2022 года.

Игра Slime Rancher 2 выйдет 22 сентября 2022 года в раннем доступе на Xbox Series X | S и PC, в том числе сразу в подписке Game Pass. Похоже, что у разработчиков большие планы по развитию игры, вот что они пишут в своем сообщении о скором выходе проекта в раннем доступе:

Игра останется в раннем доступе не менее 18 месяцев, начиная с «большого мира для исследования, множества разных слизней, которых нужно собирать и комбинировать, а также с введением в историю игры и тайну, стоящую за Rainbow Island». Полная версия игры будет содержать больше слаймов, ресурсов, гаджетов, мест, полную историю и многое другое.

Напомним, первая часть Slime Rancher доступна в подписке Game Pass — ее продажи уже превысили 5 миллионов копий.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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