Инфекционист объяснил происхождение дельтакрон-штамма
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Инфекционист объяснил происхождение дельтакрон-штамма

Инфекционист объяснил происхождение дельтакрон-штамма

Инфекционист объяснил происхождение дельтакрон-штаммаИнфекционист Тимаков: дельтакрон мог появиться от болевшего несколькими штаммами человека

Дельтакрон, гибрид штаммов коронавируса дельта»и омикрон, мог появиться от человека, который болел несколькими штаммами вируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

«Коронавирусная инфекция видоизменчивая, дельтакрон мог появиться от человека, который болел одновременно несколькими видами коронавирусной инфекции, и эти вирусы могли совместиться вместе», — объяснил его происхождение врач.

Как заявляет инфекционист, для России этот вариант COVID-19 не опасен — у населения уже есть иммунитет к обоим штаммам. «Даже если эта новая мутация будет увеличивать количество заразившихся, для нас серьезных последствий не должно быть», — добавил Тимаков.

15 августа иммунолог Николай Крючков сообщил, что вспышка коронавируса в осенне-зимний период является непредсказуемой. Во второй половине августа иммунолог ожидает плавный спад заболеваемости, но уже во второй половине сентября прогнозирует резкое движение в верх с ускорением.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные мероприятия в Иркутской области
«Роснефть» инвестировала 530 миллионов рублей в природоохранные
Мамаев пытался вернуть алименты
Мамаев пытался вернуть алименты
Подборка забавных твитов обо всем - 17.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 17.08.2022 (15 фото)
Певица Монеточка впервые стала матерью
Певица Монеточка впервые стала матерью
Юрия Шатунова похоронили в бетонном склепе
Юрия Шатунова похоронили в бетонном склепе
О страшной болезни Лаймы Вайкуле рассказал скандальный журналист
О страшной болезни Лаймы Вайкуле рассказал скандальный журналист
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься во время Луны в Тельце 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься во время Луны в
Алсу после долгого перерыва поделилась фото со старшей дочкой
Алсу после долгого перерыва поделилась фото со старшей дочкой
Дочка Кристины Орбакайте похвасталась фигурой в купальнике
Дочка Кристины Орбакайте похвасталась фигурой в купальнике
В США объяснили, почему идея запретить въезд россиянам - "дешевый пиар" Европы
В США объяснили, почему идея запретить въезд россиянам -
Инфекционист объяснил происхождение дельтакрон-штамма
Инфекционист объяснил происхождение дельтакрон-штамма
В авиакомпании «Ангара» прокомментировали аварийную посадку Ан-24 в Усть-Куте
В авиакомпании «Ангара» прокомментировали аварийную посадку Ан-24 в

Топ на сегодня

FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
Почему Курбан Омаров не общается с дочкой?
Почему Курбан Омаров не общается с дочкой?

Еще по теме

Врач оценил опасность нового варианта омикрон-штамма COVID-19
Инфекционист назвал способ отличить коронавирус от летних инфекций
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач рассказал о риске возникновения новой пандемии